Concentración en el Obelisco en repulsa a la agresión homófoba de Fin de Año

La asociación por la libertad afectivo sexual Alas Coruña convoca hoy a las 20.00 horas en el Obelisco una concentración contra la homofobia y para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de denunciar este tipo de delitos. La entidad organiza la iniciativa con motivo de una agresión homófoba denunciada por un joven durante la noche de Fin de Año. "Queremos demostrarles a las víctimas de estos delitos que no está solas, que hay medios y que no están desamparadas", señala la asociación, al tiempo que insta a los afectados a denunciar para que estos actos "no queden impunes y se conozcan". Además, indica que es necesario "concienciar" a la sociedad sobre la importancia de ayudar a las víctimas. Los okupas de la antigua comandancia de obras anunciaron que asistirán a la concentración.