La empresa de la ORA defiende que se podrá anular denuncias pese a aprobarse solo la tarifa

La concesionaria del servicio de la ORA, Setex Aparki SA, defiende que los usuarios podrán anular las denuncias que les interponga por superar el tiempo permitido de estacionamiento cuando no superen los 60 minutos desde su imposición. El presidente de la empresa, Jaime López de Aguilar, sostiene que el rechazo del PP y del PSOE a cambiar la normativa de la ORA para incluir esta novedad quedará sin efecto porque el pleno sí aprobó el pasado lunes, con la abstención del PSOE, las tarifas fiscales del servicio.

"Lo único que dice la normativa actual, de 1998, es que las tarifas que se aprobarán son las incluidas en la ordenanza fiscal", explica López, quien subraya que no existe "contradicción" entre que la normativa del servicio "no diga nada" de la posibilidad de suprimir las multas y que esas tarifas de anulación estén incluidas en la ordenanza fiscal. El Gobierno local indicó ayer que los servicios jurídicos analizan si es posible aplicar la anulación de las sanciones, tal y como señala la empresa.

La adjudicataria mantiene que en cuanto el Concello publique la nueva norma fiscal de la ORA pondrá en marcha el servicio que permite revocar las denuncias. "No debería tardar. Nosotros ya tenemos avanzada la modificación de parquímetros, las pegatinas informativas... y, de momento, no hemos parado nada. En unas semanas, salvo que el Ayuntamiento diga lo contrario, que no lo ha hecho, los coruñeses podrán anular las denuncias", indica el presidente de la concesionaria, quien reclama "un poco de sentido común". López asegura que los pagos para abolir las sanciones por mal estacionamiento serán ingresados por la empresa, no por el Ayuntamiento. "El pliego del contrato deja bastante claro que las tasas del servicio corresponden al concesionario. No deja de ser una tarifa del servicio, no acabo de entender la polémica", recalca el dirigente de Setex Aparki, sobre las dudas del Gobierno local. El PP denunció en el pleno que la nueva ordenanza no deja claro quién se embolsará los pagos para suprimir las denuncias.

La adjudicataria advierte de que en cuanto se puedan anular las denuncias, se tramitarán todas. López señala que la empresa interpone en A Coruña unas 800 sanciones diarias, de las que solo se tramitan las de los reincidentes, que son unos 40. "La situación actual se da porque el Ayuntamiento decidió esperar hasta que puedan anularse. Cuando se tramiten, los usuarios respetarán la normativa", destaca.