La piscina municipal de Riazor abrirá el 15 de febrero después de tres meses cerrada

La piscina municipal de Riazor reabrirá sus puertas el 15 de febrero, después de permanecer cerrada tres meses por una filtración de agua que afectó a los tirantes de acero del techo, según informaron ayer fuentes municipales. Las instalaciones se cerraron el 7 de noviembre por la noche, cuando el Gobierno local supo que se había producido una rotura en la estructura del edificio.

La obra de reforma se ha adjudicado ya a la empresa Abeconsa y tiene un plazo de ejecución de 18 días hábiles. En respuesta a una pregunta formulada por el PP sobre este tema, el Gobierno local asegura que, ante todo, quiere "garantizar la seguridad" y que, fruto de la rotura de algunos de los elementos del techo, se redactó "un proyecto de urgencia" y que se mandaron a analizar pruebas de diámetro del cable para comprobar su resistencia.

En respuesta también a unas preguntas formuladas por la concejal del BNG, Avia Veira, el Gobierno local asegura que, con esta renovación de los tirantes del techo de la piscina se cambiarán no solo los dañados sino todos. El Concello alega que no detectó antes la oxidación de los cables porque la filtración de agua estaba "en el interior de las vainas de protección" de los cables, por lo que "no es fácilmente detectable al quedar el agua dentro" del recubrimiento de plástico. El Concello defiende que no hubo "desplome" del techo, sino "rotura" de los cables de acero que lo sostienen.

En el caso de que las actividades que se desarrollaban en estas dependencias, no se puedan reubicar en otras, el Gobierno local asegura que se tramitará "la devolución de la tasa en el menor tiempo posible una vez liquidada la cuantía definitiva". En el caso del programa Natación Escolar, uno de los "más sensibles", como lleva asociado el transporte, los participantes realizar la actividad en San Diego o en el Club del Mar de San Amaro.