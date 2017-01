El PP negó ante el Superior que existan motivos para hacer la zona municipal

El exedil de Urbanismo, Martín Fernández Prado, defendió en el pleno que el cambio de categoría de La Solana y el hotel está avalado por el Superior. El fallo se emitió en julio a raíz de un recurso que pedía anular todo el PGOM, en el que el Gobierno anterior cambió de "suelo dotacional privado" a "público" La Solana. El Superior basa su fallo en las tesis presentadas por el propio Ejecutivo del PP, entre ellas, que no tenía motivos para expropiarlo ni gestionarlo. El Gobierno de Negreira rechazaba, para convencer a los magistrados, que la gestión municipal fuese conveniente y así lo repite el tribunal al avalar lo que el BNG tildó de "cambiazo": "Las instalaciones las gestiona una entidad privada y se acude a la conveniencia de evitar costes acudiendo a la expropiación cuando el propio Concello reconoce que no se justifica que pasara a ser mejor gestionada de hacerlo el Concello o que alcanzara mejor los objetivos". El TSXG dice que no es una decisión "irracional" basándose en que se pueden convertir en privado gracias a una decisión portuaria en 1999, cuando el Puerto, presidido por Antonio Couceiro, desafectó la zona y esta dejó de ser dominio público.