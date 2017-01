Un turismo se sale de la carretera en A Pasaxe e impacta contra la barandilla

Un turismo que se salió ayer de la carretera en As Xubias impactó contra la barandilla de la acera, que quedó totalmente doblada. Pese a la aparatosidad del accidente, no hubo heridos, por lo que no tuvieron que acudir los servicios sanitarios ni la grúa. Dos motoristas de la Guardia Civil de Tráfico y dos patrullas de la Policía Local se trasladaron a la zona para regular el tráfico.