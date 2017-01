Un fontanero es condenado por estafar a clientes que lo contrataban por internet

Un año y nueve meses de cárcel. Esa es la pena que aceptó un fontanero y reparador de electrodomésticos que ofrecía sus servicios en A Coruña a través de internet. El procesado se ganaba la confianza de los clientes que contactaban con él, quienes accedían a realizarle transferencias de diversas cantidades de dinero para formalizar el contrato o para comprar material. El sospechoso reconoció que nunca tuvo intención de realizar los trabajos y que su único propósito era apoderarse del dinero. El imputado no ingresará en prisión con la condición de que no delinca durante los dos próximos años

Un fontanero fue condenado por estafar a al menos 15 coruñeses más de 10.000 euros. El procesado reconoció ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 que entre el 12 de abril de 2014 y el 9 de enero de 2015 se publicitó a través de la página web multiserviciomiguel.es con la intención de "obtener un beneficio patrimonial prevaliéndose de su oficio como fontanero y técnico reparador de electrodomésticos". El sospechoso se comprometía con los clientes que contactaban con él por internet a realizar diversos trabajos, pero no tenía intención de hacerlos. Así, engañaba a las víctimas, a las que cobraba distintas cantidades en concepto de adelanto para la compra de material o compromiso de obra de futuro. En cuanto los afectados le transfería el dinero, se lo apropiaba sin realizar los servicios para los que lo habían contratado. En la ciudad, según admitió el propio investigado, timó, como mínimo a 15 personas, que fueron las que se personaron en la causa judicial contra él. No se descarta que haya más afectados que rehusasen emprender acciones penales contra el procesado.

El representante del Ministerio público y la acusación particular, en representación de los perjudicados, llegaron a un acuerdo sobre la pena con el abogado defensor antes del juicio, por lo que la vista no se celebró y la juez dictó sentencia oral en la sala. La magistrada condenó al imputado como autor de un delito continuado de estafa a un año y nueve meses de cárcel. En concepto de responsabilidad civil, le impuso el abono de indemnizaciones a las víctimas por el dinero que les timó. En total, tendrá que pagarles 10.102 euros. Tanto la acusación particular como la pública se mostraron conformes con que se le suspenda la pena durante dos años, por lo que el procesado no ingresará en prisión salvo que durante ese periodo vuelva a delinquir.

Viaje ficticio

La Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para un hombre residente en Valladolid por estafar 770 euros a una vecina de Padrón a la que hizo creer que iban a realizar una viaje juntos tras conocerse en una red social. El sospechoso, según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía, se desplazó a A Coruña el 19 de febrero de 2015 para conocer a la víctima y entre los dos acordaron realizar un viaje juntos. Fue entonces cuando el acusado le pidió que le transfiriera a su número de cuenta de 770 euros porque, según le aseguró, era la cantidad que le correspondía abonar por su parte del viaje. El fiscal pide para el acusado una condena de un año y nueve meses de cárcel.