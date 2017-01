Puertos del Estado y Concello intentarán reconducir el conflicto por La Solana

Puertos del Estado ha aceptado mediar para buscar una solución al conflicto entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria por la reanudación de la subasta de los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre aprobada por el consejo de administración de la entidad, que impide a la administración local ejercer la compra directa por el precio de tasación puesto por el Puerto, 1,4 millones de euros, y dotar a la parcela de uso público.

El Gobierno de Marea había manifestado a finales de diciembre su intención de negociar directamente con Puertos, en lugar de con la Autoridad Portuaria, el futuro de los muelles y de los terrenos portuarios de los que se quiere desprender la entidad para costear las obras del puerto exterior. El grupo del PP relató ayer que llamó al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, para preguntarle si estaba "dispuesto a intervenir para buscar soluciones" y que el mandatario dio una respuesta positiva. En fechas pasadas Llorca avaló las tesis de la Autoridad Portuaria de ingresar los 10 millones pactados por su presidente, Enrique Losada, con la concesionaria. El ente de la Marina fue el único que no se pronunció ayer.

El contacto con Llorca de los populares, que se felicitaron por haber dado este paso, sucede a la aprobación en el pleno de este lunes de una moción del PSOE por la que la Corporación insta a los responsables portuarios a paralizar la subasta de La Solana y el Finisterre y garantizar la titularidad pública de los terrenos. La moción fue apoyada por el PP, en sentido contrario a los votos de la mayoría que tienen en el Consejo del Puerto: sus nueve representantes de las Administraciones que dirigen apoyaron el 22 de diciembre retomar la subasta.

El grupo popular justifica su llamada al presidente de Puertos por la "pasividad" -denunció la portavoz, Rosa Gallego- que atribuye al alcalde, Xulio Ferreiro, a quien transmite el mensaje de que "ahora" cuenta con una "oportunidad de lograr un acuerdo histórico para la ciudad". Llorca manifestó ayer a este diario su "disposición a viajar" a la ciudad para "encontrar una estrategia global que solucione" el choque de intereses entre el Puerto y el Concello, aunque evitó eludir a la paralización de la subasta y remitió al análisis de informes. También emplazó al Gobierno de Marea a aceptar el "acercamiento del PP a sentarse a la mesa".

La voluntad de Llorca de negociar ahora con el Ejecutivo local contrasta con la rigidez del informe de Puertos del Estado que rubricó el pasado noviembre en el que, con su firma, respaldó la celebración de la puja al existir un convenio entre la Autoridad Portuaria y la inmobiliaria Río Mero -actual concesionaria de La Solana y el Finisterre- por el que esta firma privada se compromete a concurrir a la subasta con una oferta de 10 millones de euros frente a la de los 1,4 millones que prevé hacer el Concello,

Según informaron fuentes municipales, Ferreiro mantuvo ayer además una conversación con el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada. Fuentes municipales avanzan que el alcalde hablará hoy con José Llorca por teléfono. Desde el Gobierno local se insiste en que la postura del Concello respecto a la venta de La Solana es inamovible y que planteará al presidente de Puertos la renegociación sobre los muelles de Batería y Calvo Sotelo y la cesión de los terrenos de la Marina para poder hacer obras de mejora.

Las mismas fuentes reprochan a los populares las críticas difundidas ayer sobre la actitud de Ferreiro, a quien acusan de "no liderar los temas importantes" de la ciudad. "El alcalde va a liderar con su trabajo el proceso frente a los miembros del PP que intentan mercadear con los terrenos públicos", advierten.

La portavoz municipal popular, Rosa Gallego, instó al regidor a "llamar y sentarse a hablar" con Puertos del Estado y con la Autoridad Portuaria al ser las instituciones que gestionan la subasta de los terrenos. Al haber realizado su grupo la llamada a Llorca, Gallego se atribuyó el mérito de "gestionar" esta vía de contacto y evitó pedir la intervención en el asunto del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien también la moción socialista aprobada por los populares instaba a oponerse a la puja de los terrenos portuarios. El Gobierno gallego se pronunció sobre la subasta a finales de diciembre opinando que la privatización de La Solana no iba a suponer "ninguna diferencia" para los coruñeses, aunque expresó su intención de "mantenerse al margen".

El grupo del PP desligó su apoyo a la moción del PSOE que pide la paralización de la puja con los votos de los nueve representantes de su partido con poder decisorio en el consejo de administración del Puerto que respaldaron lo contrario. "Una cosa es lo que se vota en un consejo de administración y otra cosa es lo que a uno lo gustaría, que es lo que hace nuestro grupo municipal, que es que esos terrenos vuelvan a la ciudad. En un consejo hay responsabilidad patrimonial y penal y hay unos informes. Hay que verse en un consejo y ver lo que votas", dijo. "Una cosa es una opinión y otra es la responsabilidad de gestionar un ente que tiene que tener una financiación y unos compromisos firmados en 2008. Son dos cosas muy distintas", añadió el edil Martín Fernández Prado.

Un día después de la moción del PSOE aprobada con los votos del PP la Autoridad Portuaria respondió que la venta de La Solana es una "obligación" y no aclaró si paralizaría o no la subasta, como señala el texto de la iniciativa. Para el Puerto, el Concello no hizo "ninguna gestión efectiva" para presentar su oferta por valor de 1,4 millones de euros y los escritos que presentó el 10 de noviembre y el 23 de diciembre los considera "no válidos". El plazo que el Gobierno local tenía para exponer su oferta terminaba el 31 de diciembre pero el Puerto ya había firmado el acuerdo con Río Mero el 6 de octubre.