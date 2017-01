El PP censura el cierre de la piscina de Riazor hasta febrero por obras de reparación

La portavoz del PP, Rosa Gallego, criticó ayer el cierre de la piscina de Riazor, que dejó de dar servicio el 7 de noviembre y que no abrirá de nuevo sus puertas hasta el 15 de febrero, según explicó el Gobierno local. Gallego se queja de que "cientos" de usuarios acuden a las instalaciones con fines terapéuticos y que "no tienen ninguna alternativa" a Riazor. El Gobierno local indicó, en una respuesta escrita a la oposición, que los programas que se desarrollaban en las instalaciones municipales y que llevan asociado el transporte de los participantes se han trasladado a San Diego y San Amaro. El PP denuncia también "falta de información" a los usuarios y que la reparación de los tirantes de la cubierta no se hayan ejecutado "con urgencia".