Barcón dimite como secretaria general del PSOE local tras la fractura del grupo municipal

Mar Barcón da un paso atrás en la vida orgánica del PSOE. La que fue candidata a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales y concejal desde 1999 presentó ayer por la tarde su dimisión como secretaria general de los socialistas coruñeses en la reunión de la Ejecutiva local del partido. La renuncia llega solo un día después de que el grupo municipal del PSOE quedase descabezado, tras la dimisión del, hasta el jueves portavoz en María Pita, José Manuel Dapena, molesto por las injerencias de Barcón. La retirada de Dapena ha desatado públicamente las diferencias en el seno del grupo municipal socialista.

Barcón, que continuará como edil "al menos un tiempo", asegura que dimite porque cree más adecuado que "nuevos compañeros conduzcan" la renovación que llevará a cabo el PSOE en los próximos meses. Con su marcha, la agrupación local pasará a ser dirigida a partir de la próxima semana por una gestora que, integrada por militantes locales, será designada por la Gestora federal del partido, que hoy celebrará un comité en el que se aprobará un calendario para renovar los diferentes órganos del partido. Barcón aseguró ayer que ya ha aconsejado a la dirección en Madrid nombres de afiliados coruñeses para formar el equipo de transición, y el de otros militantes a los que consultar.

Aunque en su carta de despedida a los militantes no lo menciona, la concejal reconoció en declaraciones a este diario que la dimisión de Dapena había sido uno de los motivos que la llevó a dar un paso atrás como líder de la agrupación. "Todas las cosas se tienen en cuenta, pero no centraría mi decisión en ese tema. Siento cariño y respeto por Dapena, que asumió la portavocía en un momento difícil y lo hizo de forma digna", aclaró. En la misiva agradece el "apoyo" de la militancia durante estos años y, especialmente, el trabajo de los exalcaldes Francisco Vázquez y Javier Losada, en cuyos gobiernos participó como concejal y de quienes aprendió "el amor por la ciudad".

Su adiós como secretaria general, dice, es definitivo y niega "absolutamente" que entre sus planes esté presentarse de nuevo al proceso de primarias locales en la segunda mitad del año, después de que se elijan los órganos de dirección socialistas a nivel estatal y autonómico.

Sobre su continuidad como concejal, Barcón descarta su presencia en un hipotético gobierno de coalición con la Marea Atlántica, una oferta que los socialistas pusieron sobre la mesa en los últimos meses y para la que el Gobierno local considera que no se dan las condiciones de confianza necesarias. "No creo que esté en un gobierno así. No está en mis prioridades", dijo.

Barcón pone fin así a cuatro años y medio al frente del PSOE coruñés. En este tiempo, pasó de encabezar la oposición al anterior alcalde, Carlos Negreira, a ser candidata a la Alcaldía en mayo de 2015, protagonizando una contundente derrota que relegó a su formación a seis concejales y un mínimo histórico de apoyo popular en unas municipales. Con el inicio del nuevo mandato, Barcón cedió el papel de portavoz a José Manuel Dapena, un hombre de su más estrecha confianza, del que ha terminado distanciada.

Esta retirada de los focos no impidió a Barcón mantener una gran influencia en la vida interna del grupo, siendo habitual su papel como intermediaria ante el alcalde, Xulio Ferreiro, a la hora de afrontar negociaciones de envergadura, como la de conformar un nuevo Gobierno de coalición. La última prueba de ello fue la reunión secreta que mantuvo con Ferreiro estas Navidades y que desembocó en la dimisión de Dapena, al sentirse desautorizado por una maniobra que desconocía y de la que se enteró por la prensa.