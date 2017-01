"Las farolas se arreglan con un tuit. Pero no veo sentimiento de barrio"

"Reconozco la influencia de algunos tuiteros y de algunas cuentas de Facebook, pero el efecto directo en las decisiones políticas lo veo menos potente. Y las farolas se siguen arreglando con un simple tuit, pero no veo el sentimiento de barrio que había", reflexiona Cristóbal Fojo. El exbloguero apunta que "hoy en día es mucho más fácil acceder al alcalde o a los concejales" y reconoce el "esfuerzo" de destacados tuiteros, a quienes sí reconoce su influencia en los políticos, aunque ve en este formato un modelo más "individualizado" y echa en falta más unión vecinal. Preguntado por si Os Rosales cuenta hoy con alguna vía para canalizar sus demandas, asevera: "Hoy ya no se canaliza nada. La asociación de vecinos es una entidad que tuvo muy poco tirón siempre y a la que el PP hizo el vacío total desde el Gobierno local porque los que la llevaban eran afines al PSOE". Lamenta que "si hoy hubiera algún problema como el intento de ubicar en Os Rosales el centro de tercer grado de presos, no hay nada vivo para canalizarlo".