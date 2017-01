Un militar bromea sobre cómo atraer a la prensa

Organizar actos públicos los fines de semana tiene el inconveniente de que el personal de los medios de comunicación es más reducido. Así lo explicaba ayer un alto mando de la Armada antes de comenzar el relevo en el mando de un grupo naval de la OTAN en el muelle de trasatlánticos, en el que se sorprendió de la presencia de varios periodistas coruñeses, cuando su experiencia le lleva a comprobar que "si no se lanza un misil, no acude nadie". En este caso no fue necesario efectuar un lanzamiento de esos proyectiles, ya que la prensa de la ciudad acudió a la convocatoria, en la que España cedió a Noruega el mando de la agrupación de la OTAN.