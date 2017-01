Las quejas más peculiares del 010

La mayoría de las comunicaciones recibidas por el teléfono municipal 010 se refieren a aspectos relacionados con la gestión del Concello, como la presencia de coches abandonados en las calles, el ruido producido por el paso de coches sobre tapas de alcantarillas o la proliferación de las colonias de gatos. Pero también aparecen protestas muy peculiares, como la de una mujer que se queja de que su vecina sacude las alfombras por la ventana a todas horas, que una marquesina parece sacada de un "pueblo abandonado" o que el Ayuntamiento no arregla un repetidor para que se vea bien la televisión

Un repaso a las más de 10.000 sugerencias y reclamaciones presentadas por los coruñeses durante 2015 a través del teléfono 010 permite apreciar que muchas preocupaciones permanecen al margen de los cambios políticos en el Concello, ya que a mediados de ese año se produjo la llegada de Marea Atlántica al Gobierno local en sustitución del Partido Popular. Y además, un recorrido por el registro de esas quejas permite encontrar algunas de ellas bastante peculiares, tanto por su contenido como porque su presentación ante el Ayuntamiento revela el desconocimiento de las competencias de cada administración.

Solo unas horas después de que se iniciase 2015, ya hubo quien presentó una queja, y fue por el hecho de que el día anterior, al igual que el 24 de diciembre, no haya servicio de recogida de basura, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero no se limpian las calles. Para este ciudadano sería necesario que se realizaran estas actividades todos los días del año, aunque quizás no sería de la misma opinión si trabajase en la empresa que desarrolla esa labor en la ciudad.

La calle Asturias es el lugar donde se producían los hechos descritos por un comunicante que informaba todos los días entre las 09.00 y las 11.00 horas al pasar bajo un edificio "se corre el riesgo de mojarse en orines procedentes del balcón del primero". El resumen de la queja que figura en el registro impide conocer el resto del texto, lo que genera la duda sobre cuál podía ser el origen de ese vertido, humano o animal, y por qué se escogía ese lugar para deshacerse del líquido.

Una reclamación habitual de los ciudadanos a lo largo de todo ese año era la de la presencia de vehículos abandonados en la vía pública durante meses e incluso durante más de un año. Un ciudadano daba cuenta de la presencia de una moto sobre la acera en la calle Emilio González López y de una furgoneta en esa misma vía, aunque este problema aparece mencionado en diferentes partes de la ciudad en el registro de 2015. El caso extremo fue el mencionado por un vecino de la calle Alcalde Lens que alertó de la presencia de "15 coches en estado de abandono" en esta vía durante más de un año y que además uno de ellos era "usado como almacén", lo que impedía a los residentes en la zona aparcar.

También son frecuentes las protestas por la existencia de colonias de gatos a los que alimentan personas, lo que lleva a que se incremente el número de sus integrantes de forma incontrolada. Otro problema denunciado con frecuencia con relación a los animales es el de la aparición de excrementos de perros en las calles, práctica contra la se reclama contundencia al Concello.

Una de las molestias que suelen aparecer con asiduidad es la referida al ruido que producen los vehículos al pasar sobre tapas de alcantarillas o planchas metálicas que basculan, ya que en muchos casos impide conciliar el sueño a los afectados. Sorprende además ver la frecuencia con la que se denuncia la desaparición de señales de tráfico que indican prohibiciones, lo que hace pensar en que se trata de una actuación deliberada y no una caída accidental. Así sucede con la que prohibía el acceso, excepto a los residentes, en la Travesía de Atocha Baja o la de dirección prohibida en el cruce de Manuel Díaz y Faro Finisterre.

En el capítulo de comportamientos incívicos aparece el de la vecina de la calle Nicomedes Pastor Díaz que "sacude diariamente alfombras por una de las ventanas de la vivienda a distintas horas del día", así como la de la mujer que, según una queja "deposita azufre" en la calle San José.

En cuanto al estado de las infraestructuras, un ciudadano se quejó del de la marquesina de autobús de avenida de Oza junto al parque de la fábrica de tabacos, que calificó de "vergonzoso" y propio de "un pueblo abandonado". Este equipamiento, que había sido instalado por el anterior Gobierno local de forma experimental, acabó siendo retirado por el PP ese mismo año.

No al carril bici

Y mientras muchos reclaman más carriles bici en la ciudad, una persona exigió la retirada del existente en la calle Pablo Picasso y sustituirlo por "plazas de aparcamiento". Entre las sugerencias aparece la de quien no dudó en marcar el 010 para proponer al Gobierno local la contratación del grupo musical Mojinos Escozíos para las fiestas de María Pita de ese año.

Otro ciudadano demostró no saber como canalizar su queja, y nunca mejor dicho, ya que exigió al Ayuntamiento que solucionara el problema que sufría al no poder sintonizar varios canales de televisión en su vivienda por un problema en el repetidor desde el que recibe la señal. También en este campo entra la mujer que reclamó porque la profesora de su hijo en un colegio público "manda a la mierda" a los alumnos y "coge el teléfono en medio de la clase".

Un último apartado es el de los desesperados, como el que escribió: "Hola ¿alguien lee estos correos?, les he escrito unos cuantos y todavía no tengo ni la primera respuesta". A él se suma el que preguntó: ¿Para que sirve este formulario?. Llevamos 5 años reclamando el estado de la plaza sita en Coronel Cerviño y a día de hoy sigue en un estado de abandono total".