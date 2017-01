"La reunión de Mar Barcón con el alcalde me desautoriza como portavoz; no podía seguir"

José Manuel Dapena anunció el jueves su dimisión como portavoz municipal del PSOE. Toma la decisión después de que trascendiese a la prensa la celebración de un encuentro privado en Navidades entre el alcalde, Xulio Ferreiro, y la hasta el viernes secretaria general de los socialistas coruñeses, Mar Barcón. Dice sentirse "desautorizado" y, aunque promete seguir trabajando como concejal, cree que la renuncia a seguir siendo la cara visible del partido es la salida más "airosa".

-¿Por qué dimitió como portavoz municipal?

-El desencadenante fue la publicación de esos encuentros protagonizados por Mar Barcón y el alcalde, Xulio Ferreiro, para negociar durante Navidades los presupuestos o una eventual coalición de Gobierno. Yo tenía conocimiento de esas reuniones pero una vez que trascienden a la prensa consideraba que me dejaban como portavoz en una situación delicada e incómoda porque me desautorizaban como portavoz. En esas circunstancias, lo mejor era apartarme de la portavocía y posibilitar que ella asumiese ese rol. Eso es algo que yo ya le había ofrecido en varias ocasiones.

-¿Barcón le dio algún tipo de explicación tras el encuentro?

-Yo tuve constancia de ese encuentro antes de que se publicase en la prensa. Primero, de forma más abstracta y, el día del último pleno, de forma más detallada. Al acabar el pleno hablé con Mar Barcón para comentarle que me había llegado esa noticia y sabía que ya estaba circulando. Ella me dio unas explicaciones que a nivel personal puedo entender pero que a nivel político me deslegitimaban. No puedo ser portavoz si no sé si mi secretaria general confía en mí.

-¿Fue la reunión el único motivo o hubo más?

-Vamos a enfocarlo simplemente ahí porque considero que era un hecho importante para decidir mi salida de la portavocía.

-Fue portavoz pero muchos asuntos de trascendencia en el Concello los negoció José Manuel García. ¿Lamenta no haber tenido más peso como portavoz?

-Cuando asumí la portavocía, yo manifesté que quería un trabajo en equipo y ejercer una portavocía coral. Cuando se trataba de políticas de Participación, quien daba las ruedas de prensa era Fito Ferreiro, igual que Silvia Longueira hablaba de la renta social o Yoya Neira de Movilidad. Cuando había asuntos de ordenanzas y presupuestos era José Manuel García quien asumía el área de Hacienda. Las competencias de cada uno estaban delimitadas y, hasta este momento, el trabajo dentro del grupo ha sido coordinado.

-¿Se esperaba la dimisión de Mar Barcón como portavoz?

-Desconocía absolutamente que tuviera la intención de abandonar la secretaría general y dar paso a una gestora. Desconocía que estuviese en su cabeza esa idea y, a juzgar por su comportamiento, no pensé que sus acciones fuesen a tomar esa dirección. Yo, de hecho, si dejé la portavocía es porque entendía que, dadas las circunstancias, debía ser Mar Barcón quien asumiese ese papel. Si lo hubiese sabido antes, yo hubiera luchado porque no dejase la secretaría general porque no me cabe duda de su valía política.

-¿Seguirá como concejal?

-Entiendo que debo seguir porque creo en este proyecto y he trabajado desde la base, coordinando la redacción del programa. Conozco de primera mano cuál es el balance del programa en cuanto a proyectos que deben implantarse. Queremos seguir condicionando el presupuesto en 2017 como hicimos en 2016, aunque en ese caso no lo modificamos tanto como quisiéramos. El relanzamiento de la temporada lírica ha sido gracias a una partida del PSOE, igual que las obras de la calle Páramo se pueden licitar gracias a una enmienda del PSOE.

-Propone a Barcón como portavoz pero ella no quiere. Entre las opciones planteadas hasta ahora, José Manuel García y Silvia Longueira, ¿a quien apoya?

-Entiendo que debe asumir la portavocía Mar Barcón.

-Pero ella no quiere.

-Pues espero que reconsidere su postura. Yo soy partidario de que Mar Barcón sea la portavoz.

-La situación que vive el PSOE a nivel interno puede afectar a la negociación del presupuesto con el Gobierno municipal de la Marea?

-No tendría por qué ralentizarse la negociación en demasía ni interferir en las conversaciones. Pedimos que para una próxima reunión nos perfilasen cuál creen que debe ser nuestra relación con ellos y en breve retomaremos esa negociación porque la ciudad no puede esperar. Los ciudadanos piden proyectos y realidades, no nombres.

-A partir de la próxima semana una gestora asumirá la dirección local del partido. ¿Quien le gustaría que estuviese ahí?

-Hay muchos militantes que reúnen las condiciones adecuadas para estar ahí. Creo que es mejor no dar ningún nombre pero estoy seguro de que los que proponga la gestora federal serán los más idóneos. Hay gente socialista con valía suficiente para formar parte de la gestora y asumir ese reto.

-En unos meses se abrirá el proceso para elegir a un nuevo secretario general local. ¿Optará a ocupar ese puesto?

-En este momento no tengo la cabeza para esa cuestión y no es algo que esté en mente ahora.