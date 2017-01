"Con 155 socios ahora no se puede levantar el Circo de Artesanos"

-Coge el mando del Circo de Artesanos. ¿Qué proyectos tiene en mente para su presidencia?

-El proyecto que tenemos es tratar de que esto no se hunda. A mí me metieron aquí a empujones, porque decían que, si no, iba a cerrar. Trataremos de localizar socios; con 155 que tenemos ahora no se puede llevar esta sociedad. Queremos trabajar todos los que entramos en la directiva a favor de la entidad para poder levantarla.

-¿Tan mala es la situación?

-Con tan pocos socios es imposible levantar la entidad, salvo que pagasen medio millón de euros cada uno, pero no es así.

-¿Cuáles son los gastos y los ingresos anuales?

-Hay gastos porque esto es bastante amplio y ahora mismo nos estamos aguantando gracias a la subvención que nos da el Ayuntamiento por el alquiler de una planta que está usando y, así, podemos pagarles a los cuatro empleados que tenemos. Si no hay ingresos no podemos pagarlos. Este es el problema que tenía y que tiene esta sociedad.

-¿Además de captar más socios, qué pretenden hacer?

-Actividades. Los sábados y los domingos tenemos baile y a ver si la gente se anima y viene más y tenemos unos ingresos extra.

-¿Lleva muchos años siendo socio del Circo de Artesanos?

-No muchos, pero como no se presentaba nadie para la presidencia, me cogieron y me dijeron: "tienes que entrar ahí". Y eso que yo siempre me negué a entrar en la directiva, porque lo que quiero ahora es vivir mi vida. Pero bueno, si hay que echar una mano se echa. Estoy dispuesto a trabajar por esto; además, me nombraron un equipo que yo no lo elegí y esa fue la situación. El mandato es por dos años aunque puede ser prorrogable. Yo estaba tranquilito en mi casa, jubilado, cantando a los pajaritos y ahora tengo unas obligaciones.