La protesta coruñesa de Green Day en su nuevo vídeo

Desde el pasado 17 de octubre, el realizador coruñés Manu Viqueira no ha dejado de alucinar. Ni de trabajar. A su buzón de correo electrónico le llegaban diez líneas de oro. Las firmaba Devin Sarno, músico y supervisor jefe de videoclips de la Warner Bros. ¿Te interesaría hacer el próximo vídeo de Green Day? No se conocían, Viqueira no se había puesto en contacto con él nunca, no le había enviado ninguno de sus trabajos. Sus creaciones colgadas en Vimeo (una red como youtube pero para trabajos profesionales) convencieron a un gurú en Los Ángeles que ha trabajado con Red Hot Chilli Peppers, Linkin Park, Smashing Pumpkins...

Un chico de Os Mallos para poner imágenes a la lucha anti Trump que ha decidido emprender el grupo californiano. El trabajo, hecho en colaboración con David Rodríguez Simón, se estrenó hoy mismo, en el día de Martin Luther King, por expreso deseo del grupo, a las cuatro de la tarde coruñesas. Por tanto, los estadounidenses amanecieron hoy con Troubled Times, una vorágine de ilustraciones e imágenes animadas centradas en los derechos civiles, el sufragismo y el presidente norteamericano, elaborado íntegramente en A Coruña. Con mil visionados por minuto desde entonces y con decenas de comentarios, apunta a polémica.