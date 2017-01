Alumnos del Ramón de la Sagra faltan a clase en protesta contra las obras

El conflicto de las obras de la cubierta del colegio Ramón de la Sagra se recrudecerá hoy, ya que la mayoría de los alumnos del centro situado en el polígono de Elviña no acudirá a clase tras el inicio ayer de la retirada de la cubierta que contiene amianto. Las familias acudirán además a primera hora de la mañana a la sede de la Xunta en Monelos para concentrarse en protesta por estas obras, tras haber recibido autorización de la Subdelegación del Gobierno para realizar esta protesta, a la que muchos padres acudirán con sus hijos.

Los familiares aprovecharán la asistencia a la concentración para presentar en el registro de la Consellería de Educación la comunicación oficial a la Inspección y al colegio de la justificación de la ausencia a clase de sus hijos con el fin de evitar ser sancionados.

La empresa contratada para la retirada de la cubierta comenzó ayer las obras, aunque el pasado jueves efectuó trabajos preliminares, lo que animó a algunas familias a dejar a sus hijos en casa al día siguiente. Esta misma actitud se mantuvo ayer, según la comisión de padres constituida para abordar este problema, que espera que la inasistencia sea masiva a partir de hoy y, además con carácter indefinido. El claustro de profesores del centro emitió ayer un comunicado que se entregó a los niños, en el que los docentes explican que siempre se opusieron a que las obras se realizaran durante el periodo lectivo. pero que la Consellería de Educación no tuvo en cuenta su opinión y que tras el informe de la Valedora do Pobo comprenden la actitud de los padres. Las familias comentan que los profesores les han indicado que no avanzarán en la explicación de las materias ante la ausencia de la mayor parte de los niños.