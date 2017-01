Martin Luther King, las sufragistas, Trump y un estreno frustrado en la NBC

Manu Viqueira no ha conocido a Green Day (aún) pero tiene la esperanza de que su vídeo acabe apareciendo en sus conciertos en directo. Ayer los californianos andaban de gira por Suiza. La banda se ha tomado muy en serio el momento que vive su país y el vídeo del realizador coruñés para su canción 'Troubled Times' es una de sus armas para gritar al mundo lo que sienten.

El grupo ya mostró este sentimiento anti Trump en los premios MTV y American Music Awards el pasado otoño. Durante la actuación en los AMA, colaron en la letra de Bang Bang una letra nueva de manera espontánea: "no Trump, no KKK (Ku Klux Klan), no fascist USA". Tras la victoria del empresario en las urnas, Billie Joe Amstrong pensó en una obra audiovisual construida sobre el tema de los derechos civiles, el sufragismo y la figura de Trump.

"Un nuevo día amanece, viene sin advertencia, así que no lo pienses dos veces, vivimos tiempos difíciles", suena la canción que le dieron para que soltase su imaginación a Manu Viqueira, que reconoce en Kubrick, Bergman y Scorsese su santa trinidad pero que menciona también a David Fincher, Edgar Wright, Spike Jonze o Terry Gilliam a la hora de hablar de su trabajo.

El vídeo juega con imágenes de Martin Luther King y la lucha por el voto femenino, con un presidente de tupé descompuesto con una gorra, votos que procesionan en un guiño al The Wall de Pink Floyd, fantasmas del Ku Klux Klan paseándose entre manifestaciones por los derechos civiles y una máquina de voto electrónico que se acaba convirtiendo, para terminar, en el pulsador que detona la bomba atómica. Decenas de comentarios en las primeras horas avanzan una respuesta polémica a la creación. Para empezar, el vídeo, que tenía planes de estreno en la NBC (ahora MSNBC), acabó haciendo la premier en YouTube por su contenido.