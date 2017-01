Los sindicatos urgen a convocar oposiciones para cubrir las bajas por jubilación en el 092

Los sindicatos policiales reclaman al Concello que agilice la tramitación de las oposiciones -para las que aún no hay fecha- de las que saldrán los nueve policías locales que ingresen este año en la plantilla del 092. Con esa agilización en el proceso, los servicios del 092 se verían afectados en menor medida por la pérdida de personal prevista por jubilaciones y retiros anticipados a 60 años, ya que los agentes que superen las pruebas tendrán que pasar por los cursos de formación antes de incorporarse como funcionarios de carrera. Los sindicatos creen que mientras tanto habrá que hacer "un esfuerzo" para cubrir servicios

La jubilación anticipada a 60 años que reducirá las plantillas de los cuerpos de Policía Local de toda España a partir de este año dejará mermado al personal mientras no se incorporen nuevos agentes. Como A Coruña no será una excepción y el número de retiros por edad en 2017 (22) será mayor que el de altas laborales (9), los sindicatos policiales reclaman al Ayuntamiento que acelere el proceso selectivo del que saldrán los nuevos policías de la convocatoria de oferta pública de empleo para que mientras que no se produzcan las incorporaciones el servicio policial no se vea afectado o las bajas se noten lo menos posible.

Entre que se tramita la convocatoria de las oposiciones, cuyas bases fueron aprobadas por el Concello en noviembre del año pasado y para las que aún no hay fecha, y los seleccionados reciben formación en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) de A Estrada para convertirse en funcionarios de carrera pueden transcurrir nueve meses o incluso más tiempo, calcula el delegado del sindicato CSI-CSIF en el Ayuntamiento, Manuel Aceña. Ante esta demora incierta, los representantes de los policías locales urgen a la Administración a agilizar el proceso de selección.

"Conviene que, en previsión de las bajas por jubilación que ya se conocen este año, no se espere demasiado tiempo a que se sumen a la plantilla los nuevos agentes. Cuanto antes lleguen, mejor. Mientras tanto, habrá que adaptarse a la situación y hacer un esfuerzo para cubrir servicios lo mejor que se pueda", advierte Aceña.

La convocatoria de ofertas de empleo público para este año permitirá nueve altas en el 092, de las que cinco son por oposición libre y cuatro por concurso para movilidad. Son nueve funcionarios más que no equilibrarán por completo la reducción de personal, ya que por edad de jubilación actual y por retiro anticipado a los 60 años la Policía Local de A Coruña perderá en 2017 un total de 22 efectivos.

El déficit de policías locales en la ciudad es de 47 agentes. La plantilla que señala la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es de 411 efectivos y en la actualidad hay 364. "Desde el año 2000 estamos por debajo de los efectivos que indica la RPT, que es la referencia. Pero los ratios que aconseja tener la Unión Europea tampoco se cumplen", añade Aceña, quien pide al Concello y a la Agasp que "sincronicen" sus convocatorias de pruebas y de cursos de formación para que la pérdida de personal que se prevé en el 092 por las próximas jubilaciones perjudique en la menor medida al cuerpo.

El Gobierno central ha levado al 100% la tasa de resposición para servicios prioritarios, de manera que el Concello podría aprobar la convocatoria de las plazas perdidas y tendrían que ser incluidas en el presupuesto municipal. El Gobierno estatal, la Federación Española de Municipios y Provincias y los sindicatos policiales fomentan desde hace años la jubilación anticipada en el 092. "Los policías locales hemos sido los últimos en disfrutar de este derecho, que en el fondo supone una mejora del servicio", subraya Aceña. El Ministerio de Empleo está elaborando el real decreto que regulará el retiro adelantado con la previsión de que entre en vigor en julio.