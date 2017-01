La Policía Local detiene a dos fugitivos tras una persecución desde Marineda a Riazor

Los agentes les dieron el alto en Baños de Arteixo y les persiguieron en coches y motos

Los agentes de la Policía Local detuvieron ayer a dos hombres, uno de ellos con dos órdenes de búsqueda y captura vigentes, que circulaban por las inmediaciones del centro comercial Marineda City y que se saltaron un control de seguridad que el 092 había instalado en la carretera Baños de Arteixo.

Los policías se dieron cuenta de que un coche circulaba con las matrículas cambiadas, por lo que le dieron un alto. El conductor desobedeció la orden de los agentes y se dio a la fuga en dirección al centro de la ciudad. En su huida, los dos jóvenes circularon por la avenida de Arteixo pasaron a la ronda de Outeiro, giraron en Nuestra Señora de Fátima y transitaron por varias calles en sentido contrario y se saltaron varios semáforos en rojo. El vehículo fue por la calle Palomar hacia la avenida de Finisterre y, de nuevo en sentido contrario, se metió en Alfredo Vicenti, donde los policías -que iniciaron su persecución en Marineda- consiguieron detenerles. Fueron trasladados a Lonzas y ahora es el Cuerpo Nacional de Policía el que lleva el caso. A uno de ellos, según fuentes policiales, le arrestaron en cuanto se bajó del coche para iniciar la huida a pie, al otro le detuvieron en las calles cercanas, ya que intentó continuar con su fuga. Sobre uno de los hombres detenidos pesaban dos órdenes de búsqueda y captura, aunque el 092 desconocía ayer las razones de estos expedientes.

El incidente se produjo sobre las 16.30 horas y causó expectación entre los conductores y los peatones, ya que en la persecución participaron no solo los coches policiales que tenían instalado el control en Marineda sino también agentes en moto. No se produjeron accidentes y la fuga no causó problemas de tráfico, aunque el conductor del vehículo realizó maniobras prohibidas que pusieron en peligro a los demás conductores. Según fuentes policiales, uno de los detenidos es un hombre nacido en 1983, en Uruguay, y, el otro, en 1982, aunque los agentes dudaban ayer de si era de Portugal o de Brasil.

Otro conductor a la fuga

La Policía Local investiga la fuga de un conductor que circulaba a las 20.35 horas por la calle Julio Rodríguez Yordi y que impactó contra varios coches estacionados. En el choque, perdió una rueda y se ausentó del lugar.