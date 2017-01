Fecha límite para acordar las cuentas en el Concello

El presupuesto de 2017 tiene que debatirse y negociarse la próxima semana entre el Gobierno de Marea y el grupo socialista porque antes de que acabe el mes volverá al pleno municipal. No queda otra salida que no sea esta para el alcalde, Xulio Ferreiro, quien con este mensaje expresado en una entrevista en la Radio Galega advierte al PSOE, todavía sin portavoz municipal ni gestora que ponga orden en la agrupación local, de que la aprobación de las cuentas no se puede retrasar más tiempo. El miércoles 25 se vislumbra como la fecha límite para que haya disposición clara de pactar, apuntan fuentes municipales.

"Esta semana hemos sido pacientes, generosos y comprensivos con la situación interna del PSOE, pero la ciudad no puede esperar más a que el partido se aclare. Esperamos que la próxima semana haya un acuerdo. Si lo hay o no, este mes iremos al pleno con el presupuesto de nuevo", declara el alcalde, quien cree que "hay mimbres" para llevar el documento pactado. "Que haya acuerdo es la opción deseable, y si no, lo someteremos a la cuestión de confianza", avisa Ferreiro.

Fuentes municipales, que señalan que se ha llegado a un retraso de diez días respecto a los plazos previstos para pactar el presupuesto tras el primer revés que sufrió en el pleno, el pasado 28 de diciembre, insisten, en este sentido, que el próximo miércoles deben verse "visos claros de acuerdo". La disposición a pactar es la misma, añaden, con la puerta a que los proyectos que aporte el PSOE tengan visibilidad y relevancia.

A la espera de las decisiones que tome la futura Gestora Local tras la dimisión de Mar Barcón como secretaria general de la agrupación la semana pasada y se conozca al portavoz que relevará en el grupo municipal al también dimitido José Manuel Dapena, fuentes socialistas apuntan que lo "lógico" es que la próxima semana haya reunión con Marea por el presupuesto. Con la mano tendida y el diálogo como principio, indican.

Tras ser tumbadas en el pleno del 28 de diciembre con los votos negativos del PP y el PSOE, las cuentas municipales tendrían que haberse negociado con los socialistas en un periodo aproximado de quince días a comienzos de este mes, según preveía el alcalde tras la sesión, pero las dimisiones de Dapena y Barcón han impedido que hubiera un segundo contacto entre las fuerzas tras el único que hasta ahora se ha producido este mes, el miércoles 11.

Lo ideal sería que el PSOE tuviese ya portavoz, pero el grupo municipal ha pospuesto la elección porque aguarda por la composición de la Gestora Local. Dentro del grupo se presentaron las propuestas de José Manuel García y Silvia Longueira. El primero fue defendido por Barcón y tiene el respaldo de Fito Ferreiro, mientras que Yoya Neira propuso a Longueira.