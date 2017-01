Parte visible e cara oculta da marcha de Ramón de la Sagra para Cuba en 1823

Seguro que a súa presenza non pasou desapercibida para as persoas que a mediados de maio de 1823 andaban polo porto coruñés. Alí estaba un home novo e "ben vestido" que observaba uns curiosos aparatos e, despois, desde unha chalana introducía algúns na auga. Ramón de la Sagra viña de cumprir vintecatro anos e estaba a realizar o que denominou "ensaios preliminares no mar", probando instrumentos de medición de diversas magnitudes físicas que pensaba utilizar na travesía cara Cuba que iniciaría o mes seguinte.

Destino científico na Habana

Ramón de la Sagra y Peris (1798-1871) procedía dunha familia da burguesía mercantil coruñesa enriquecida no comercio con América. En 1813 ingresou no Colexio militar de Santiago de Compostela, cidade na que estudou Lóxica, Metafísica, Matemáticas Sublimes, Institución Médicas e Anatomía e na que se fixo amigo de Casiano de Prado. Marchou cara Madrid e en 1821 realizou a súa primeira viaxe a Cuba de onde regresou en 1822. En novembro dese mesmo ano foi designado para desempeñar unha cátedra de Historia Natural na Habana, agregada ao Xardín Botánico, do que sería nomeado director en 1824.

Referencias e plan de traballo

O xove científico entendeu que a navegación ata a illa caribeña era unha excelente oportunidade para que a súa "curiosidad ansiosa" lle permitira avanzar no estudo físico do globo. Sagra pretendía emular a dúas figuras que realizaran estudos similares nas súas travesías, François Péron, quen en 1801 viaxou a Australia como naturalista na expedición de Nicolás Baudin e, sobre todo, Alexander von Humboldt, explorador de América (1799-1804), quen vintecatro anos antes partira do mesmo lugar.

Desde outubro de 1822 puxo en marcha o plan de traballo: recolleu novas, consultou a viaxeiros e naturalistas e acadou os instrumentos necesarios. Quería medir a temperatura do océano e da atmosfera en diversas latitudes e as variacións da temperatura segundo as profundidades, coñecer a densidade e "saladura" (salinidade) da auga do mar e outras magnitudes.

Preparativos

Para executar o plan necesitaba termómetros, barómetros, higrómetros e densímetros, instrumentos específicos que reuniu con esforzo e coa axuda de relevantes científicos do momento. Asemade, recolleu datos en libros da biblioteca da Universidade compostelá e comparou os seus termómetros cos que posuía ese centro educativo de autoría de Jean Fortin. Este artesán francés construíra os aparatos utilizados na medición do meridiano que pasa por Barcelona e Formentera, proceso no que interveu o matemático galego Xosé Rodríguez González, mestre de Sagra en Santiago, quen na cidade compostelá revisou os instrumentos do seu discípulo e lle deu consellos sobre o uso.

Sagra encargou a fabricación dos aparatos a dous artesáns composteláns, os irmáns Domingo e José Lareo Quintela. Accedeu a eles grazas ao consello e intermediación doutro dos seus profesores, o amigo Domingo Fontán, quen os coñecía ben xa que colaboraran con el na elaboración da Carta Xeométrica de Galicia, que foi en 1834 o primeiro mapa científico do país (honra que comparte co Mapa Geognóstico do Reyno de Galicia de Guillermo Schulz como ben me lembrou o catedrático da Universidade da Coruña Juan Ramón Vidal Romaní). Asemade, Fontán, que residía na Coruña desde ese ano 1822, pois ocupaba a secretaría da recén constituída Deputación provincial, prestou a Sagra os seus magníficos instrumentos, aparatos meteorolóxicos e físicos para comparalos.

Resultados da travesía

Como deixou escrito Sagra, o 25 xuño ás 13.30 "dimos a la vela", a fragata Activa partiu do porto coruñés para La Habana. Sobre a actividade realizada na travesía deu conta o mesmo ano 1823 nun artigo: "Observaciones físicas hechas por D. Ramón Sagra en el Océano Atlántico, durante su viaje de la Coruña a la Habana" aparecido nas Memorias de la Sociedad Económica de la Habana. Anos máis tarde comparou os resultados cos de Humboldt nunha gráfica que reproducimos e que figurou no tomo un do seu libro Historia Física, Política y Natural de la Isla de Cuba (1839).

A cara oculta da viaxe

O relato previo recolle unha parte da realidade, mais elude unhas circunstancias e feitos que incidiron de xeito notable nas decisións de Sagra e que tiveron unha fonda transcendencia para a actividade científica en Galicia. Cando en maio de 1823 andaba a realizar os seus ensaios no porto coruñés e a consultar os instrumentos de Fontán, ambos personaxes tamén estaban compartindo a preocupación pola grave situación política. O mes anterior iniciarase a invasión de España por un exército francés ao mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, co obxectivo de restablecer o absolutismo, acabar co sistema liberal recollido na Constitución de Cádiz de 1812 e volver ao Antigo Réxime da man de Fernando VII.

Tanto Fontán como Sagra estaban plenamente identificados co liberalismo, algo habitual nos científicos máis relevantes do seu tempo. Ese foi o caso de Xulián Suárez Freire, impulsor do Colexio de Farmacia de Santiago, de Eusebio Bueno e José Francisco Vendrell de Pedralbes, figuras do Colexio de Cirurxía da mesma cidade, do químico Gabriel Fernández Taboada, dos matemáticos Xosé Rodríguez e Domingo Fontán ou de Ramón de la Sagra e o xeólogo e paleontólogo Casiano de Prado.

O acoso do absolutismo xa se iniciara ao remate da Guerra da Independencia (1814-1820), mais no trienio liberal (1820-1823) os movementos antiliberais seguían ben activos e con socios importantes en Europa, e non era difícil prever o seu éxito nun tempo próximo. Esa situación xerou unha lóxica cooperación entre os afectados, que, nalgúns casos, incluíu a integración na masonería, unha organización que actuou máis como rede defensiva de axuda mutua que como o elemento conspirativo que se lle atribuíu. Nese sentido, o proxecto de traslado de Sagra para Cuba tivo moito que ver coa busca dunha protección da represión absolutista e aproveitar o tempo mellorando a súa formación técnica. De feito, recibiu o encargo cubano grazas a negociantes liberais estreitamente relacionados cos movementos masónicos con intereses comerciais nas Antillas. Ascensión Cambrón, profesora da Universidade da Coruña, ten explicado polo miúdo como ese grupo de apoio tiña colegas no poder político e administrativo cubano ben considerados polos recursos que o seu labor reportaban á Coroa, o que facilitou o nomeamento de Sagra.

Ese carácter de Cuba como lugar de acollida para algúns científicos liberais tamén afectou a Pedro Alejandro Auber (1786-1843), un francés que chegou á Coruña coas tropas napoleónicas e que compartía con Sagra o perfil de científico, liberal e masón. Ao remate do trienio a persecución obrigouno a fuxir da cidade e marchou ata as illas Canarias, desde onde pasaría para a illa. Sagra acolleuno e cando marchou en 1835 Auber foi nomeado o seu sucesor na dirección do Xardín Botánico. Tamén puido ser o caso de Juan Lembeye y Lartaud (1861-1889), un ferrolán con estreita relación con Culleredo, quen se converteu en pioneiro da Ornitoloxía cubana.

A desfeita dunha brillante xeración científica

Sagra e Fontán tiñan razón ao estar consternados naqueles días de maio e xuño de 1823. Ese mesmo ano rematou o trienio liberal e deu inicio a un negro período histórico, a "Década Ominosa", no que a represión absolutista foi ben dura, incluíndo os intentos de restablecemento da Inquisición, unha medieval institución que coñecía ben Casiano de Prado, pois no cárcere da filial compostelá estivera nos seus tempos de estudante a raíz da delación de José Varela de Montes, futuro catedrático da Universidade de Santiago. O propio Casiano practicamente desapareceu da escena pública entre 1823 e 1828, Fontán foi destituído do seu posto na Deputación e sufriu, asemade, a suspensión temporal na cátedra. A Xosé Rodríguez as autoridades fernadinas afastárono da cátedra de Astronomía da Universidade Central e fuxiu a Portugal.

A represión absolutista mutilou á primeira xeración importante de científicos relacionados co país. Unha destrución que se agravou co desmantelamento ou inactivación de valiosas institucións xeradas naqueles tempos, co que o primeiro despegue científico de Galicia ficou truncado ao pouco de iniciarse. Polo que respecta a Sagra, volveu de Cuba despois de morto Fernando VII; sobre o moito e bo que fixo no Caribe falaremos outro día.