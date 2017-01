Cadenas para pedir una prueba

Una cadena y un cartel, estas son las armas que José Rama ha elegido para luchar en una guerra que tiene como objetivo que a su madre, una mujer de 75 años, le den cita para hacer una prueba médica que lleva solicitando tres años. Rama se encadenó ayer al centro de especialidades de O Ventorrillo para dar a conocer su historia, para visibilizarla y para denunciar que, en ocasiones, se trata a los enfermos "como si no valiesen nada".

La mujer tiene un problema en el aparato digestivo y hace tres años fue derivada del especialista al cirujano. Éste le pidió que se sometiese a una prueba que le ayudaría a saber cómo tratar su dolencia, pero tanto tiempo después su nombre no aparece todavía en el calendario de intervenciones, esto implica que no tenga tratamiento y que, con el avance de la edad, se agraven sus problemas en el aparato digestivo.

Su hijo, José Rama, bombero del parque de A Coruña, decidió ayer hacer público su caso para denunciar los "recortes" en Sanidad y para exigir que su madre sea atendida porque ya ha agotado los procedimientos ordinarios, como solicitar cita, esperar un año y volver a pedirla pensando que se ha extraviado, recibir una carta en la que le dicen que el Sergas está intentando reducir las listas de espera para la realización de pruebas, pero que todavía no le toca. Presentó un recurso y fue al mostrador de Atención del Paciente donde escuchó que "no podían hacer nada" por él porque "se limitaban a recoger documentación".

La última reclamación la presentó este mes de enero, con un informe del médico que trata a la enferma y en el que muestra su asombro por que todavía no haya sido sometida a un examen que arrojaría luz sobre la solución a su estado.

Rama asegura que no cejará en el empeño de que su madre sea sometida a la prueba que puede mejorar su salud a sus 75 años, así que, si no recibe una respuesta de la Administración volverá al centro de especialidades para que el resto de pacientes y de administraciones conozcan su situación.

"Si no me responden voy a volver, lo haré las veces que haga falta hasta que le den una solución. No pueden tratarnos como si no valiésemos nada", dice decidido José Rama. Fuentes sanitarias indican que el caso no es urgente y que citarán a la mujer a la mayor brevedad.