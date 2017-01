Cinco noticias para finalizar el día

1. La Xunta apela al "interés público" de sanear las cuentas del Puerto para defender la subasta de la Solana

Acusa al Gobierno municipal de no haber realizado una oferta formal por estos terrenos de la fachada marítima



2. A Coruña | La dirección provincial del PSOE insta al grupo municipal a dejar de bloquear el presupuesto

Sacristán cree "ridículo perder tanto tiempo" si el PSOE no presenta luego una moción de censura - El alcalde convocará la cuestión de confianza si hoy no se logra un acuerdo

3. El juzgado aplaza una semana el desahucio de una mujer y su hija en Miño

El alcalde garantiza una vivienda para las afectadas mientras negocia con la Xunta una solución definitiva



4. Las cláusulas suelo de Abanca ascienden a 200 millones

5. Trump firma la orden ejecutiva para comenzar la construcción del muro con México

El impacto para la entidad será de 30 millones, porque el 85% del coste total recae en el EstadoEl presidente de EEUU ha expresado horas antes que la construcción de la muralla se iniciará "en meses"