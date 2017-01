La dirección provincial del PSOE insta al grupo municipal a dejar de bloquear el presupuesto

El responsable de los socialistas en la provincia tercia en la negociación de los presupuestos en el Concello, ya que reclama al grupo municipal coruñés que deje de bloquear la aprobación del proyecto. Julio Sacristán califica de "ridículo" que se posponga el visto bueno a las cuentas y que en caso de desacuerdo el PSOE después no presente una moción de censura, al tiempo que critica que no haya una alternativa al proyecto planteado por el Gobierno local. El alcalde advirtió a los socialistas de que si hoy no se alcanza un pacto sobre el presupuesto, esta misma semana convocará la cuestión de confianza

La reunión que mantendrán hoy el Gobierno local y el grupo municipal socialista para negociar el presupuesto de este año se desarrollará marcada por la advertencia lanzada ayer por el secretario general del PSOE en la provincia, Julio Sacristán, quien instó a los representantes de su partido en el Concello a que no bloqueen la aprobación de las cuentas. "No creo que sean tantas las diferencias, y si las hay insalvables hay que aparcarlas", manifestó Sacristán, quien reprochó que "en algunos casos se bloquea sin haber alternativa".

El máximo responsable socialista en la provincia recordó que la única alternativa de los socialistas al pacto es la presentación de una moción de censura si el Gobierno local plantea una cuestión de confianza, pero que si los concejales del PSOE finalmente no lo hacen, sobre lo que expresó su convicción, es "ridículo perder tanto tiempo".

Para Sacristán, los socialistas son "un partido de gobierno", por lo que aseguró no entender "cómo se pueden paralizar las administraciones por no pactar", ya que considera que entre las diferentes fuerzas políticas "tiene que haber un denominador común".

También destacó que el PSOE está alcanzando acuerdos con otros partidos en la comarca coruñesa para aprobar los presupuestos, el último de los cuales fue precisamente en su propio ayuntamiento, el de Culleredo, donde los socialistas pactaron precisamente con Marea Veciñal.

Las palabras de Sacristán coinciden con el ultimátum lanzado ayer por el alcalde, Xulio Ferreiro, quien anunció ayer que convocará esta misma semana el pleno de la cuestión de confianza si hoy el Gobierno local no alcanza un acuerdo con el PSOE sobre el presupuesto de este año. Ferreiro se mostró "un poco decepcionado" por la actitud socialista en la reunión del pasado lunes, en la que ese grupo debía presentar propuestas concretas, cuando en su opinión lo que planteó fue "su programa electoral" y no proyectos con partidas presupuestarias detalladas.

"La ciudad sigue esperando por la crisis interna del PSOE", declaró el alcalde, quien aseguró que no cometerá "el error del año pasado de seguir esperando por la negociación que al final nunca se cerró". Ferreiro detalló que la cuestión de confianza se convocaría esta semana y que el pleno podría celebrarse la próxima.

"Entiendo que queda poco tiempo para negociar, pero ese poco tiempo que queda ya lo sabía el PSOE cuando hace una semana y media se dedicó a resolver otros asuntos en lugar de los presupuestos de la ciudad", destacó el regidor, para quien "cada cual tiene su responsabilidad en esto". Ferreiro eludió comentar que los propios socialistas admiten que su crisis interna perjudica la negociación del presupuesto, pero recordó que el Gobierno local les concedió unos días de plazo tras la dimisión de su portavoz y de la secretaria general coruñesa, aunque tras la reanudación de las conversaciones la actitud que mostraron fue la misma que antes de esos acontecimientos.