La gestora, a la espera de Ferraz

El presidente de la gestora de la Agrupación Local, Florencio Cardador, espera que sus compañeros de la organización federal den el visto bueno "cuanto antes" a la propuesta que, el lunes, les enviaron por la situación que está viviendo el partido en la ciudad y, sobre todo, porque la actualidad en María Pita no les espera. Y es que, el alcalde, Xulio Ferreiro, está decidido a llevar a pleno de nuevo los presupuestos antes de que se acabe este mes y, si no logra aprobarlos, lo intentará a través de una cuestión de confianza.

Fuentes socialistas en Ferraz explicaban ayer que no hay un plazo marcado para formar la gestora. Eso sí, mostraron su intención de "nombrar a sus miembros en breve" y que esa lista sea "lo más plural posible" para que se recojan todas las sensibilidades y se responda "al sentir de votantes y militantes". Cardador declinó ayer desvelar a este diario quiénes son las personas que le acompañan en esa propuesta de gestora "por si Ferraz dice que no a algún nombre". Él cree que no, que es una lista "más o menos consensuada" y que no habrá grandes problemas, aunque la última palabra la tienen en Madrid, que son "muy jacobinos", bromea.

Una portavoz del partido a nivel federal aseguró ayer que la manera de proceder con la agrupación de A Coruña "no es la más habitual", ya que, "lo normal" es que se aprueben todos los cargos a la vez.

"Yo hubiese querido que ya se aprobase ayer [por el lunes], pero no fue posible", comentó ayer Cardador. La lista de nombres se confeccionó, según explicó ayer, con el comité provincial -que es el único órgano elegido democráticamente, ya que los demás son gestoras- que fue quien propuso una lista "después de hablar con unos y con otros", también Cardador dijo nombres y será Ferraz el que decida si sale adelante.