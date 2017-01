Hacienda obliga a mantener las condiciones del PP en el contrato millonario de jardines

El Concello deberá mantener las condiciones de licitación impuestas por el PP a principios de 2015 cuando sacó a concurso, por 5,8 millones anuales, la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines. Así lo ha determinado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, tras las alegaciones presentadas por una de las empresas ganadoras del procedimiento después de que a finales del pasado octubre el Gobierno local decidiese anular la convocatoria del PP para volver a licitar el servicio.

El Gobierno municipal justificó que las cláusulas del anterior Ejecutivo local invitaban a las empresas a "proponer precios bajos" y aseguró que reformularía los pliegos del concurso para "abarcar más áreas verdes e incluir cláusulas sociales". El PP defendió la legalidad del concurso que había convocado.

La concejal de Medio Ambiente, María García, subrayó ayer en una nota que la decisión de desistir del procedimiento de licitación fue tomada "a la vista de los numerosos vicios de forma detectados en los pliegos y constatados por sucesivos informes técnicos y jurídicos, que alertaban de la dificultad de acreditar la viabilidad económica de las ofertas seleccionadas".

En la resolución en la que obliga a retomar el proceso donde lo dejó el anterior Gobierno local, el tribunal argumenta que "el no establecimiento de reglas en el pliego para determinar cuándo una oferta es anormal o desproporcionada en criterios distintos al precio, no es causa de nulidad y no habilita para acordar el desistimiento".

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales rechazó la petición de indemnización por daños o retrasos en la tramitación del procedimiento de la empresa que recurrió la decisión del Concello. El Ayuntamiento informó ayer que acatará la decisión del organismo, por lo que procederá "de forma inminente" a adjudicar el contrato a las compañías mejor puntuadas en el concurso convocado por el PP.

La concejal de Medio Ambiente señala que la decisión de elaborar unos nuevos pliegos fue tomada con el objetivo de "garantizar la buena calidad de este servicio, tan importante para la ciudad, así como defender la estabilidad laboral". García asegura que el tiempo transcurrido desde que el Concello decidió paralizar el proceso, en octubre, no es "perdido" porque sirvió "para auditar seriamente la oferta y detectar cuáles son los puntos de mejora, aspectos que se van a controlar con especial atención".

El Gobierno local destaca que tiene informes de las empresas que justifican de qué modo van a garantizar la viabilidad del contrato, además de análisis económicos "que sacan a la luz los puntos en los que tener más cautela". Así, advierte a la compañía que resulte adjudicataria del servicio de que va a "exigir" el cumplimiento del contrato. En caso de detectar deficiencias en el servicio, le impondrá penalidades o rescindirá el acuerdo.