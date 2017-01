Una prostituta declara que huyó de un chalé por una ventana tras ser golpeada y violada

Uno de los estafadores con más causas pendientes en España y Portugal, prófugo de la Justicia durante un tiempo, Roberto Neira Reigosa, se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la sección primera de la Audiencia Provincial para responder por una presunta violación a una joven que ejercía la prostitución en su domicilio de Arteixo de forma intermitente. La Fiscalía solicita que sea condenado a nueve años de cárcel y a pagar una indemnización de 30.000 euros, mientras que la acusación particular demanda 12 años de prisión y el abono de 75.000 euros a la víctima.

La denunciante declaró durante la vista que en mayo de 2011 se negó a mantener relaciones sexuales con el procesado porque le entregó un cheque en lugar de pagarle en efectivo. El acusado, según su versión, la violó dos veces y la obligó a hacerle una felación en un chalé deshabitado de Mera (Oleiros) del que era propietario. La mujer, desesperada porque sostiene que llegó a advertirle de que estaría "días" en la casa, lo golpeó con una botella de champán en la cabeza, lo que le provocó una brecha. Pudo huir por la ventana del baño cuando se quedó dormido. "Pensé que me iba a matar, que de allí no salía. Me dijo, 'grita lo que quieras que la casa está insonorizada'", testificó. "Cuando escapé, empecé a timbrar en chalés de la urbanización y nadie abría. Me escondí debajo de un coche porque tenía mucho miedo a que despertase y me encontrase. Desde allí llamé al 112. Después, llamé a una casa y un matrimonio me abrió y me ayudó", relató.

La mujer contó en el juicio que la convenció para que la engañó hasta llevarla al chalé. "Me había contratado dos veces antes, en mi casa, y nunca hubo ningún problema, por eso accedí a ir con él", indicó la joven, al tiempo que especificó que, en principio, el servicio iba a ser en un piso de la plaza de Pontevedra de A Coruña. El imputado, según su versión, le puso excusas para no pagarle en efectivo. Primero, paró en un cajero de camino a A Coruña y le aseguró que no le funcionaba la tarjeta y, después, entró en un local de Peruleiro del que le dijo que era el dueño, de donde salió con un cheque.

Fue entonces cuando le propuso ir a su casa de Mera, donde le garantizó que le pagaría con el dinero que tenía en la caja fuerte. "En el coche iba muy rápido y le dije que me quería bajar. No era la persona que había conocido anteriormente, que era muy agradable, como medio tonto. Ese día tenía como más autoridad. Yo creo que había consumido drogas", señaló la mujer, quien afirmó que al llegar a la vivienda fue a la caja fuerte y le extendió un cheque. "Ya sabía que no tenía fondos y le dije que fuésemos a un hotel para intentar engañarle y que me dejase marchar. Piensas que nunca te va a pasar a ti... Entonces me dio una bofetada, me agarró del cuello y no me dejaba respirar", manifestó la afectada, que temió por su vida. Tras estamparle la botella en la cabeza, según su versión, la golpeó "más fuerte" y volvió a violarla.

El acusado alegó ante el tribunal que la denunciante miente. Así, sostuvo que le pagó 500 euros en su casa de Arteixo y que la mujer vio que llevaba "unos 5.000 euros" en la cartera procedentes de "negocios". Neira Reigosa manifestó que sospecha que le echó "algo" en la bebida y que lo golpeó para robarle. "No es normal ese sueño repentino", aseveró, al tiempo que subrayó que cuando llegó la Guardia Civil estaba "inconsciente" en el sofá y que su cartera estaba "vacía".