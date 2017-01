Retenciones tras un choque en el cruce de Orillamar y San Juan

El accidente de un vehículo que esta mañana circulaba por la calle Orillamar e impactó contra otro turismo estacionado ha desencadenado retenciones del tráfico en esta travesía y en el entorno de la plaza de As Atochas. El turismo accidentado circulaba por la calle Orillamar cuando colisionó contra otro vehículo que estaba aparcado a la altura de la calle San Juan, según ha explicado la Policía Local. El choque, que se ha saldado sin heridos, ha desencadenado retenciones al quedar la calle bloqueada mientras no fue retirado el coche accidentado. La caravana de vehículos atascados en estas retenciones se hizo notar en el tráfico procedente del túnel de María Pita y en el entorno de la plaza de As Atochas.