"Todo el mundo está harto de las entidades depredadoras de lo público"

Los vecinos de la Ciudad Vieja reclaman la cesión gratuita de los terrenos portuarios. Su presidente, Pedro Roque, asegura que lucharon contra la venta de las parcelas de la Maestranza y que también lo harán por estas.

-¿Qué demandan los vecinos de la Ciudad Vieja con respecto a los terrenos de La Solana y al hotel Finisterre?

-La asociación de vecinos configuró la Comisión en Defensa do Común desde su creación, que fue a raíz de la subasta de los terrenos de la Maestranza y, a partir de ahí, han salido varios temas que estaban previstos ya por la Autoridad Portuaria como la venta de la Solana y los muelles. Nos sumamos a la reivindicación de que la devolución sea gratuita.

-La opción del Concello de pagar 1,4 millones de euros por los terrenos, ¿qué les parece?

-Es un precio de tasación que ha salido y entendemos que es un error desvincular la relación de la ciudad con el Puerto, que siempre ha sido tan estrecha y tan vinculante. El Puerto también creció gracias a que la ciudad ha sido generosa. Entendemos que esta generosidad tiene que verse compensada, por lo que creemos que, una vez que el Puerto se va a deshacer de los terrenos, deben volver a la titularidad pública. No entendemos que los coruñeses tengamos que pagar por unos terrenos que siempre han sido nuestros.

-¿Sienten que la ciudadanía apoya esta propuesta?

-El fin de semana pasado hicimos una recogida de firmas y tuvo mucha aceptación, tenemos 1.150 apoyos y nos llama la atención lo sensibilizada que está toda la ciudadanía. Parecía que la opinión estaba un poco escondida, pero nos hemos sentido muy arropados. Está todo el mundo harto de esta especulación y de estos depredadores de lo público en los que se están convirtiendo algunas administraciones.

-Es la segunda privatización a la que se enfrentan en dos años en el barrio, tras la subasta de las parcelas de La Maestranza.

-Si contamos con que más del 40% de la superficie de la Ciudad Vieja y de su contorno son de Defensa... ya la historia nos dice que esto lleva siendo así desde hace mucho tiempo.

-¿Creen que podrán parar el proceso?

-Lo más importante es la movilización social y las asociaciones deberían jugar un papel muy importante en estas cuestiones de proyecto de ciudad del futuro. En la primera quincena de febrero vamos a convocar a las asociaciones y entidades sociales a una reunión en el salón de plenos de María Pita para hablar sobre este tema. Convocamos nosotros, no el Concello.

-¿En qué afectaría a los vecinos que se vendiesen los terrenos de La Solana y el Finisterre?

-No se puede vender la costa de la ciudad. Se cubrió una playa hace muchos años, ahora se vende. ¿A quién y para qué? Para que alguien haga lo que considere y que, dentro de unos años, eso se pueda convertir en una cosa elitista y alejada de los vecinos de la Ciudad Vieja. El problema no es que se vendan las instalaciones deportivas, que también, sino que se privaticen el mar y el solar en el que están y no tengan ya más un uso público.