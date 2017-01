Los promotores de As Percebeiras justifican la altura de las torres para preservar las vistas

Los promotores del proyecto urbanístico de As Percebeiras, que el Concello considera que vulnera las disposiciones del plan general, justificaron la ordenación de este polígono que presentaron a la Xunta -compuesta por seis edificios con 16, 13, 11 y 9 plantas- por la necesidad de "crecer en altura para liberar suelo". La normativa urbanística impide levantar inmuebles de más de 8 alturas salvo que se justifique de forma adecuada y tan solo de forma ocasional, lo que el Concello estima que no se ha hecho en el proyecto presentado, ya que la argumentación no es considerada suficiente y la superación de la altura máxima afecta a más del 40% de la superficie del polígono.

La Lei do Solo de Galicia establece además que los promotores deben solicitar el inicio de una Evaluación Ambiental Estratégica al ayuntamiento en que desarrollen su proyecto, pese a lo cual los de As Percebeiras enviaron su solicitud a la Xunta, lo que el Concello considera incorrecto.

Para apoyar su propuesta, los promotores plantearon en su iniciativa, redactada por el arquitecto José Manuel Gallego Jorreto, una "concentración de edificación en altura". El plan especial que fue enviado a la Consellería de Medio Ambiente para someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica advertía del riesgo que esta solución suponía para las vistas sobre la ensenada del Orzán que ahora existen en As Percebeiras, ya que podían conformar "una muralla que rompa la escala de la ciudad".





Para evitar ese efecto, el documento proponía situar los edificios "a una distancia prudencial de los ya existentes para reducir su impacto y hacerlos compatibles", así como a liberar espacios entre ellos mismos "para que no se tapen las vistas".

También mencionaba el plan que dichos inmuebles debían ordenarse "de tal modo que a sus pies se puedan crear espacios públicos habitables, pensados para la vida cotidiana de los habitantes del barrio. La ordenación propuesta consistía en una serie de "plataformas escalonadas desde las que se ve el panorama", unidas a una zona verde, que descenderían desde la avenida de Labañou hasta el paseo marítimo. En los edificios más altos se habría "cuidado su dimensión y posición", según el plan, con el fin de "fraccionar los volúmenes y hacerlos esbeltos", de forma que se evitarán "apantallamientos" y que se integrarán en el perfil de la ciudad.

El documento menciona además la "indudable singularidad" de As Percebeiras por su condición de "balconada hacia el mar", además de por sus "espléndidas vistas del océano y de la Torre de Hércules", así como por ser un "espacio vacío que penetra en el interior de la ciudad", situación que para los responsables del proyecto "no se repite en ninguna otra parte" de A Coruña.