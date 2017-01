El PSOE a la Marea: "Mar Barcón es irrenunciable"

El PSOE deja clara su línea roja para llegar a un acuerdo con el Gobierno local en torno a los presupuesto: "Mar Barcón es irrenunciable". Así lo ha asegurado esta mañana el futuro presidente de la gestora local del partido, Florencio Cardador, que defendió la soberanía de los socialistas frente al Ejecutivo a la hora de elegir qué concejales de su grupo municipal participarán en la fórmula de cogestión de proyectos que se había consensuado con la Marea Atlántica.

El concejal socialista José Manuel García, que ha participado esta mañana en una rueda de prensa junto a Cardador, acusa al Gobierno local de sacrificar el acuerdo global que se había alcanzado después de horas de negociación por un "veto personal" y pide a la Marea Atlántica que su Rede -su asamblea general de inscritos- no mantenga a la ciudad como "rehén". El concejal de Culturas, José Manuel Sande, reconoció ayer a este diario que "posiblemente" la socialista Mar Barcón sería el único nombre "problemático" a la hora de conseguir el apoyo de los simpatizantes de la Marea Atlántica con derecho a voto en los órganos internos del partido.

Los socialistas aseguran que "no es de recibo" que desde el Gobierno se impongan "vetos" a sus concejales después de haber negociado el acuerdo global. "Si nos llegan a haber dicho esta condición al inicio de la negociación, nos habríamos levantado de la mesa y no seguiríamos hablando", ha asegurado García. Barcón había sido seleccionada por su grupo municipal como la encargada de gestionar el Cluster de la Salud, dada su formación profesional como médico. Este puesto no le concedería autonomía absoluta ya que seguiría siendo tutelada por algún concejal de la Marea, de quien dependerían en última instancia decisiones delicadas como la asignación de personal.

Los socialistas también han mostrado su disposición a reducir el número de concejales del PSOE de tres a cuatro, tal y como les pide el Gobierno. En ese caso sacrificarían a José Manuel García. El alcalde, Xulio Ferreiro, ha asegurado esta mañana que no tiene constancia formal de que el PSOE esté dispuesto a pasar de cuatro a tres ediles y pide que, si es así, se lo digan. El regidor achaca la ruptura del principio de pacto con los socialistas a que "rompieron los términos del acuerdo" y dieron un "paso en falso". El decreto para la convocatoria de un pleno en el que el presupuesto se vincule a una cuestión de confianza todavía no está firmado y está pendiente de un informe jurídico. En caso de celebrarse, sería el sábado de la próxima semana, si bien Ferreiro ha abierto la puerta a poder rectificar y alcanzar un acuerdo.