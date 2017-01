Reclusos del pasado, víctimas de la Dictadura

Miembros de la asociación vecinal de Monte Alto, del colectivo Proxecto Cárcere, impulsor de la rehabilitación del penal, y de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica fueron invitados a la visita guiada de ayer que el Gobierno local programó en el interior de la cárcel de la Torre. La cita resultó especialmente emotiva para tres personas que una vez pasaron noches y días enteros recluidos en la prisión provincial. Celsa Díaz Cabanela, Suso Díaz Díaz y Enrique Veira entraron de nuevo en el recinto penitenciario varias décadas después de que la Dictadura los convirtiese en presos en A Coruña. Esta vez vieron la luz del día menos de una hora después de haber cruzado la puerta de entrada.

Celsa Díaz, llaves en mano y acompañada por su hija, abrió el acceso principal. Emocionada, con una sonrisa que escondía angustia, paseó por el vestíbulo y los pasillos y entró en una celda. "Me sacaron del instituto de Zalaeta y me llevaron a la cárcel. Me había negado a pagar una multa gubernativa de 200.000 pesetas de entonces por manifestarme contra la ley de la selectividad", recuerda la mujer, que ingresó dos veces en prisión en 1974, primeros dos meses y luego uno. Ayer admitía que el viejo penal, en donde señalaba las áreas por las que pasaba, le imponía respeto y no se atrevía a decir si reabrirlo era o no una buena idea.

Suso Díaz, de Ferrol, pasó dos meses entre rejas en 1972. Lo llevaron allí por no pagar una multa de 150.000 pesetas después de haber sido fichado por la Dirección General de Seguridad del Estado tras protestar contra el asesinato de dos trabajadores de Bazán.

Enrique Veira estuvo tres meses en prisión en A Coruña en 1967, acusado de asociación ilícita en una organización comunista, "que no se demostró", recalca. A los tres exreclusos los invitó a la visita la Comisión pola Memoria Histórica.