"Barcón es la misma que, con su voto, invistió al alcalde. No sé por qué antes valía y ahora no"

Después de dimitir como secretaria general, Mar Barcón vuelve a la actualidad al haber sido propuesta por su partido como una de las tres ediles para codirigir proyectos con el Gobierno. En Marea creen que su presencia dificulta el apoyo de sus inscritos al acuerdo.

-Desde Marea insinúan que si usted está será difícil alcanzar un acuerdo entre sus inscritos. ¿Dará un paso atrás para que haya acuerdo?

-Marea y PSOE llegaron a un principio de acuerdo que es bueno para la ciudad porque garantiza los presupuestos que la ciudad necesita y el desarrollo de proyectos que hasta ahora no se estaban ejecutando correctamente. La pregunta que nos debemos hacer es si el preacuerdo es bueno para la ciudad y nosotros decimos que sí, aunque no recoge todo lo que le gustaría ni a la Marea ni al PSOE.

-Pero si entre las bases de Marea su presencia es un impedimento, ¿dará un paso atrás?

-Esa es una afirmación que hacen ellos. Marea tiene que priorizar y elegir si quiere o no un buen acuerdo para la ciudad. Mar Barcón es hoy la misma que con su voto hizo alcalde a Xulio Ferreiro. No se puede decir que mi voto antes sí valía y era apreciado para la investidura y ahora no.

-No es lo mismo votar que asumir funciones ejecutivas.

-Si a uno le parece que no se puede contar con una persona, deberían haberlo dicho con antelación, porque a lo mejor en ese caso la situación hubiese sido distinta con los concejales socialistas. Nosotros ni vamos a vetar a nadie, a pesar de que también tenemos opinión y juicio sobre todos los concejales, ni vamos a permitir ningún tipo de veto a ninguna persona del PSOE. Ninguna.

-Cuando dimitió como secretaria general local dijo que no quería volver a asumir funciones ejecutivas. ¿Por qué ahora decide asumir esta responsabilidad?

-Me parecía que impulsar el Clúster de la Salud era algo en lo que podía aportar, teniendo en cuenta que fue algo que propusimos nosotros el pasado año con nuestras enmiendas y que parecía que había bastantes dificultades para ejecutar por parte del Gobierno. Soy la única médico de la Corporación y este es un proyecto que me apetecía y que conozco bien.