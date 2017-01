El BNG reclama al Gobierno local que apruebe cuanto antes los presupuestos

El grupo municipal del BNG urgió ayer al Gobierno local a "no hacer perder más tiempo" a la ciudad con la aprobación de los presupuestos y recordó las "graves consecuencias" que supone el retraso de este trámite. Para el Bloque, la ruptura de las negociaciones entre Marea Atlántica y PSOE es "lamentable" y les reprocha que no fueran capaces de llegar a un acuerdo, ya que el presupuesto no estará aprobado "hasta bien entrado el año", cuando hoy hará un mes que se rechazó en el pleno el primer proyecto de presupuesto.

"Entendemos que, llegado el punto de la moción de confianza, si el PSOE entiende que debe haber una alternativa gobernando esta ciudad tendrá que impulsarla", afirman los nacionalistas, cuyo acuerdo con Marea para el presupuesto sigue vigente.