El PP acusa a Marea de haber buscado una "excusa" para romper el pacto con el PSOE

La falta de acuerdo entre Marea Atlántica y PSOE sobre el presupuesto municipal genera una situación de "desgobierno" en la ciudad, según la portavoz del PP, Rosa Gallego, quien considera que se da una "imagen lamentable" de A Coruña. Para Gallego, Marea "ha buscado una excusa para romper el pacto" y recurrir así a una cuestión de confianza para aprobar las cuentas, ya que recordó que no negoció con el PP cuando presentó una propuesta sobre las mismas.

"No quieren llegar a ningún pacto y no quieren gobernar", afirmó la portavoz popular, quien calificó de "inédito y bochornoso" que se alcanzara un acuerdo a medianoche y se rompiera al día siguiente. También reprochó Gallego que en la ciudad "quien manda no es el alcalde", sino la militancia de Marea, en referencia al rechazo de la misma a la edil socialista Mar Barcón.