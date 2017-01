De vetos y retiradas

La abrupta ruptura de Marea y PSOE constata la profunda desconfianza entre dos fuerzas llamadas a entenderse por el bien de la ciudad. El PSOE se excedió al presentar como cerrado un pacto que no era más que un preacuerdo y anunciar conquistas muy por encima de las logradas ante Marea. Y una llamada del Gobierno local para pedir explicaciones habría sido más prudente que romper la negociación. Aunque esto no hubiera sucedido, el nombre de Mar Barcón habría hecho saltar por los aires el preacuerdo. Marea no puede imponer vetos al PSOE, que debe ser libre para elegir a sus representantes. Pero apartarse para propiciar el pacto resulta una salida más digna que amagar con irse e insistir en quedarse.