"A Coruña es la peor ciudad de su tamaño en la relación entre inversión turística y su retorno"

El diagnóstico inicial de la situación del turismo en A Coruña elaborado por el equipo que redactará el plan estratégico para este sector en la ciudad señala que de las siete ciudades semejantes analizadas, A Coruña es la que invierte más en este campo, aunque el concejal Alberto Lema explica que es porque se incluyen las ayudas a las líneas aéreas. "Pero en cuanto al retorno, es la última teniendo en cuenta la inversión realizada, tanto en pernoctaciones como en el precio medio de la estancia", destaca el responsable municipal de turismo, para quien esto "supone que no existe una política estable y coherente de promoción y difusión turística de la ciudad".

Para Lema, el debate sobre el turismo "fue sepultado por el del aeropuerto, que es donde se invirtieron la mayor parte del presupuesto turístico". El plan estratégico debe ser, en su opinión, "un documento de ciudad y de sector y no de gobierno" para orientar la promoción turística de la ciudad durante los próximos cuatro o cinco años. Lema considera que debe apostarse por un modelo que defienda la calidad y visitantes de un nivel adquisitivo alto y pone a San Sebastián como el espejo en el que debe mirarse A Coruña por sus semejanzas.

El presidente del Consorcio de Turismo propone potenciar infraestructuras de la ciudad con finalidad turística como los museos científicos, que califica de "más orientados al turismo familiar", así como "una buena dotación que no está suficientemente explotada". Alberto Lema señala como una carencia que la tasa de turismo internacional es muy baja en A Coruña, ya que se sitúa en torno al 15%, cuando ciudades semejantes la tienen en el 40%.

La gastronomía y el turismo deportivo son para él "puntos fuertes que hay que seguir potenciando", así como el turismo vinculado a las actividades náuticas. También plantea ampliar la oferta a toda la comarca, así como a Santiago y Ferrol, además de analizar si el modelo de consorcio es el más eficaz o si se debe optar por una sociedad mixta como Barcelona y San Sebastián.