"A Coruña es una sorpresa para los turistas, hay que trabajar para que sea un destino contrastado"

"A Coruña tiene una serie de ventajas competitivas con respecto a sus vecinos que hasta ahora no han sido suficientemente aprovechadas", opina el guía turístico Suso Martínez, quien recuerda que

A Coruña "siempre ha estado vinculada a los vecinos del Atlántico, como los irlandeses y los ingleses". También destaca que a principios del siglo XX el alcalde Manuel Casás defendió la conexión por barco con el Reino Unido, debido a que la ciudad es muy conocida allí, pero que en la actualidad el único enlace marítimo es del los cruceros, a los que califica "una mina de oro".

Para Martínez, "hay que exportar la marca de Galicia con una gastronomía de calidad", a lo que añade que las acciones que se están haciendo en este campo "son muy positivas" porque suponen la atracción de un turismo de mayor nivel. "Otros destinos están quemados, incluso en Galicia, por traer a turistas solo pensando en el número", advierte. Otro de los productos que deben explotarse es el Camino de Santiago Inglés, ya que la Jacobea es "la ruta cultural y religiosa más importante del mundo y está viviendo su segundo momento de esplendor en la historia, ya que está viniendo más gente que en la época de Gelmírez". En su opinión, A Coruña "no estaba metida en el circuito internacional jacobeo", a lo que añade que el camino "no es atractivo en algunas zonas de A Coruña y no está señalizado, ya que ni siquiera los coruñeses saben por dónde pasa".

Para remediar esto destaca que se va a señalizar el camino y elaborar información sobre el mismo, a lo que añade el logro de que se conceda la compostelana a quien realiza la ruta desde A Coruña "porque si no hay compostelana no podemos hablar de mercado turístico". Martínez propone que la antigua prisión se convierta "en un gran centro de interpretación de la cultura atlántica y celta" y comenta que para los turistas A Coruña "es una sorpresa", por lo que considera necesario "trabajar para que sea un destino contrastado porque es muy desconocida para el público internacional".