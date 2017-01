La cuestión de confianza impediría que la oposición cambie las cuentas a Marea

En caso de salir airoso del trámite plenario, el recurso a la cuestión de confianza serviría al Gobierno municipal para evitar que la oposición pueda modificar sustancialmente su presupuesto, como hicieron el PP y el PSOE el pasado año a través del trámite de las enmiendas. De acuerdo con dos informes elaborados por el secretario y el interventor municipal, en caso de que el Gobierno mantenga la confianza de la mayoría del pleno y logre aprobar el presupuesto en fase inicial, el periodo de alegaciones que se abriría estaría restringido a asuntos meramente técnicos, que impedirían cambiar partidas de unos proyectos a otros o subvenciones a entidades privadas en función de criterios políticos.

¿Qué significa mantener la confianza del pleno? Si finalmente el alcalde, Xulio Ferreiro, firma el decreto de la cuestión de confianza, el Gobierno estará vinculando la aprobación del presupuesto a su continuidad al frente de María Pita, al ver inviable llegar a un acuerdo con el resto de partidos dada su posición minoritaria en el pleno. Es decir, lo que la Corporación votará no será el presupuesto en sí, sino si mantiene el apoyo que había prestado a la Marea Atlántica en el pleno de investidura del 13 de junio de 2015. Si lo hace, las cuentas se aprobarán en fase inicial y se abriría el periodo de alegaciones. Si no obtiene el respaldo del pleno, se abriría un periodo de un mes en el que la oposición podría organizar una moción de censura y presentar a un alcalde alternativo. En caso de que no lo haga, se entenderá que Ferreiro sigue teniendo el apoyo para gobernar y seguirá adelante, aprobándose también las cuentas. Esto último es lo que ocurrió esta semana en el Ayuntamiento de Barcelona.

El informe del secretario municipal se hace eco de la falta de consenso que existe entre los juristas a la hora de interpretar cómo se debe proceder ante una moción de confianza, dada la ambigüedad que existe en la redacción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La duda principal reside en si, al vincularse la continuidad de un Gobierno al presupuesto, en caso de que el pleno apoye al actual alcalde la aprobación del presupuesto debe entenderse como inicial o como definitiva. El interventor y el secretario de A Coruña son partidarios de la primera opción, en línea con lo dictado por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2015. Anteriormente, Tribunales Superiores como el de Murcia se habían posicionado a favor de la segunda hipótesis, entendiendo que la aprobación de los presupuestos es ya definitiva. Esta segunda vía fue la que se eligió en Barcelona por el Ejecutivo de Ada Colau. Allí, las cuentas se dieron por buenas sin haber sido aprobadas en fase inicial una vez la oposición fue incapaz de orquestar una moción de censura contra el Gobierno de Barcelona En Comú.

De acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, a la que hace mención el secretario en su informe, las alegaciones que se pudiesen presentar al presupuesto estarían "extraordinariamente limitadas" y solo se podría reclamar en caso de que el presupuesto fuese abiertamente ilegal, en caso de que se omitiese "el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles" al Concello o en caso de que los ingresos presupuestados fuesen inferiores a los gastos previstos.

La posibilidad de convocar la cuestión de confianza se convirtió en una posibilidad más que probable el jueves, cuando el PSOE anunció públicamente un acuerdo con el Gobierno, cuando este lo negaba y aseguraba que algunos de los puntos publicitados por los socialistas eran incorrectos. En el momento en que el PSOE anunció el acuerdo, todavía estaban por definir qué concejales del PSOE asumirían la cogestión de proyectos concretos del Gobierno. La Marea quería consensuar estos nombres mientras que los socialistas entendían que era decisión exclusiva de su partido.

Uno de los nombres propuestos fue Mar Barcón, la única edil socialista que sería vista como "problemática" por la Marea a la hora de recibir el respaldo de su asamblea. El partido de Xulio Ferreiro ha convocado a sus inscritos para una asamblea este martes en la que fijar una postura sobre el presupuesto.