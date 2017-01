"Hay que intentar no hacer lo mismo que hacen todos o lo que tiene éxito, sino buscar elementos diferenciadores"

"Detectamos la existencia de buenos recursos, aunque faltan las acciones necesarias para enlazarlos, hilvanarlos, con el objeto de crear producto", señala sobre la oferta turística coruñesa Elvira Lezcano, para quien es necesario "trabajar de forma conjunta y pensando en el largo plazo" mediante un acuerdo político para que las propuestas tengan continuidad. Lezcano sugiere "intentar no hacer lo mismo que hacen ya todos o lo que hace el de al lado porque tiene éxito, sino buscar elementos y productos diferenciadores", así como apostar por la calidad "en todos los niveles".

También plantea la profesora que se aproveche el talento de los profesionales formados en la ciudad en este campo que desarrollan su trabajo fuera porque aquí "no se ven reconocidos ni valorados" y destaca que en turismo "en ocasiones se apuesta poco por la profesionalidad". La oferta hotelera de la ciudad "puede que esté algo sobredimensionada en la categoría de cuatro estrellas y poco representada en otras", en opinión de Lezcano, quien además advierte que no sería recomendable "segmentar demasiado, o catalogar a la ciudad dentro de uno o varios tipos de turismo" porque A Coruña "puede resultar amable para casi todos los públicos".

Para la profesora Santiago "aveces se ve como un competidor cuando, en realidad, debería ser un aliado", ya que A Coruña podría entenderse como "un complemento perfecto para esa ciudad por ser "algo tan distinto a Santiago ", por lo que podría haber oportunidad para desarrollar productos conjuntos. Lezcano considera interesante el turismo de cruceros "pero sin

caer en la convicción de que puede suponer la panacea o solución a todas las carencias". Advierte de que se trata de un segmento en crecimiento y en el que trabaja con intensidad Turismo de A Coruña a través de la Autoridad Portuaria, y la iniciativa privada. "Se trata de excursionistas que, durante su breve estancia, hacen un gasto en la ciudad, bastante mayor que la mayoría de los excursionistas convencionales", comenta sobre los cruceristas.