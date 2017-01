La composición de la gestora aviva la crisis en el PSOE al ser mayoría los afines a Barcón

La composición de la nueva gestora del PSOE local ha tenido el mismo efecto que la gasolina a la hora de apagar un incendio. Los 16 nombres elegidos por la gestora federal de Ferraz para acompañar al presidente, Florencio Cardador, y asumir la dirección política de los socialistas en A Coruña tras la dimisión de Mar Barcón como secretaria general han sido criticados abiertamente por la dirección provincial del partido, que denuncia una sobrerrepresentación de militantes afines a Barcón. "Me dieron los nombres hechos y tengo que lidiar con ellos", aseguró ayer Cardador a este diario, tras reconocer que "alguna sensibilidad" del partido "quedó fuera". Su figura sí ha recibido el respaldo de todas las familias del socialismo coruñés.

La dirección provincial del partido, liderada por el alcalde de Culleredo, Julio Sacristán, mostró ayer su "disconformidad absoluta" con los nombres de la gestora local al considerar que no representan las diferentes sensibilidades que residen en el seno de la formación. "No hay precedentes de que desde Ferraz se ignore al territorio a la hora de confeccionar una gestora local", criticaba en el comunicado. La dirección provincial defiende que había hecho una propuesta de gestora "concreta y equilibrada" que, pese a haber tenido el apoyo unánime de la dirección provincial, "no se ha tenido en cuenta".

Esta gestora tomará la riendas del partido en la ciudad hasta que se elija a la próxima Ejecutiva local, algo que no ocurrirá hasta el último trimestre del año, de acuerdo con el calendario de renovación de órganos internos fijado desde Ferraz.

Entre las figuras reseñables de este órgano destaca la presencia del diputado en el Congreso por A Coruña Ricardo García Mira, la expresidenta de la asociación de vecinos de O Ventorrillo Rosa Barreiro, la exconcejala María José Cebreiro y el que fue coordinador de campaña del PSOE en las últimas elecciones municipales, Antonio Pachón, uno de los seguidores más fieles de la línea de Barcón. Entre las voces críticas del órgano destaca la presencia de Javier Ramírez, que compitió con Barcón en las primarias para postularse como candidato a la Alcaldía por el PSOE en 2015, o Jesús Fernández, concejal durante el mandato de la mayoría absoluta de Negreira crítico con Barcón en el anterior mandato.

La gestora la completan María Jesús Guardado, Jesús Penedo, Ana Yakimenko, José Antonio Trigueros, Cristina Otero, Manuel Vilaboy, Pilar López Riobóo, Gemma Fernández Cuiña, Marina Sánchez de la Peña y José Antonio García. Algunos también figuraban en la gestora propuesta por la dirección provincial, como Cardador para presidirla, los exediles Fernández y Cebreiro, y Ramírez. Pero Ferraz ha dejado fuera a otros como los históricos Suso Mosquera y Juan Quirós, y las exediles Nieves Vázquez y Obdulia Taboadela, esta próxima a Yoya Neira. En la selección final no aparece ningún afín a la corriente de las concejalas Yoya Neira y Silvia Longueira, que se han mostrado contrarias a la línea de Mar Barcón y a la relevancia pública otorgada al edil José Manuel García.

"Este es un partido vivo, en el que ha habido discusiones y se han creado facciones. No están todos los que son pero son todos los que están", remarcó Cardador, que llamó a "remar todos juntos" a partir de ahora. "No quise", afirmó, "saber cómo fue la confección de este grupo. Yo di cuatro nombres y han escogido a tres", aclaró Cardador.

El liderazgo del grupo municipal, descabezado desde que hace tres semanas dimitió su exportavoz, José Manuel Dapena, dependerá también de la postura de esta nueva gestora. Por el momento, sobre la mesa se ha puesto el nombre de García, que contaría con el apoyo de Barcón y Fito Ferreiro, y Silvia Longueira, a quien apoya Neira.