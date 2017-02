Las bases de Marea avalan un pacto sin vetos a Mar Barcón si el PSOE se disculpa

Las bases de la Marea Atlántica habilitaron ayer al Gobierno municipal a alcanzar un acuerdo presupuestario con el PSOE antes del sábado sin poner vetos a Mar Barcón ni a ningún otro de los concejales socialistas, con el fin de evitar el pleno de la cuestión de confianza. Los inscritos de la Marea solo ponen como condición para cerrar el pacto que los socialistas muestren públicamente su compromiso de "lealtad" al Ejecutivo sin intentos de "bloqueo" en el pleno, que muestren disposición de ir de la mano del Gobierno en debates estratégicos de la ciudad como la fachada marítima o la movilidad y que pidan públicamente disculpas por el anuncio de pacto "falso" que hicieron el pasado jueves a través de un comunicado.

El Gobierno local reprochó al PSOE que hubiese dicho públicamente que aquel acuerdo estaba cerrado cuando todavía quedaban flecos pendientes y que se anunciasen condiciones superiores a las perfiladas. En aquella nota de prensa, los socialistas aseguraban que cuatro concejales de su partido asumirían la gestión de cuatro proyectos municipales, cuando según la Marea solo se habían acordado tres ediles, y que serían ellos los responsables de dirigir estos proyectos, cuando según el Gobierno los socialistas solo los cogestionarían bajo la supervisión directa de alguno de los ediles de la Marea.

Tras la Rede -en la que participaron en torno a 90 personas- celebrada ayer por la tarde, las bases de la Marea Atlántica rechazan poner como línea roja para el acuerdo la presencia de Barcón en esta selección de concejales socialistas, a pesar de que mantienen, en línea con lo expresado por cargos del Gobierno en los últimos días, que las personas elegidas deben adaptarse a los proyectos escogidos y que algunas de ellas cuentan con una trayectoria "más que criticable".

El acuerdo que alcance el Gobierno local no deberá pasar el refrendo de las bases de Marea antes del fin de semana siempre que se respeten las tres condiciones fijadas en la Rede de ayer y siempre que los términos del acuerdo se mantengan en torno a lo pactado en la madrugada del pasado miércoles, respetando siempre el acuerdo sellado en diciembre entre la Marea y el BNG y aceptando que solo haya tres concejales socialistas y no cuatro.

El PSOE debe decidir ahora si acepta proclamar públicamente su voluntad de llegar a acuerdos con el Ejecutivo local en los términos que piden los inscritos de la Marea y, sobre todo, si está dispuesto a excusarse por aquel comunicado que, a juicio de los socialistas, representaba "fielmente" los hablado en las conversaciones. El concejal del PSOE, José Manuel García, aseguraba el jueves que no habría ningún problema por pasar de cuatro a tres concejales para codirigir proyectos siempre que su partido tuviese autonomía a la hora de elegir a sus ediles. "Si solo son tres me voy yo, ese no va a ser el problema", recalcaba García. De este modo, Mar Barcón quedaría de corresponsable de desarrollar el Clúster de la Salud, Fito Ferreiro de la Ciudad de la Música y Silvia Longueira del Distrito Mallos. Un cuarto proyecto, el del plan de apoyo al emprendimiento tecnológico, había sido asignado por el PSOE a García aunque, si finalmente hay acuerdo y se materializa su renuncia, tendría que pasar a manos de alguno de los otros tres ediles.

El presidente de la gestora local del PSOE, Florencio Cardador, aseguraba ayer en una entrevista en Radio Galega, horas antes de celebrarse la Rede de Marea, que la presencia de Barcón sería "innegociable" y culpaba a las bases del partido de Xulio Ferreiro de tratar de imponer un "veto" con el que no podrían continuar las conversaciones.

Gobierno local y socialistas tienen ahora tres días por delante para cerrar un acuerdo y desconvocar el pleno de la cuestión de confianza, que está fijado para el sábado. Si finalmente se celebra y el alcalde no recibe el respaldo de la mayoría de la Corporación, se abriría un plazo de un mes en el que la oposición podría presentar una moción de censura. Llegado este punto, Cardador aseguró que ve "muy difícil" sellar un acuerdo con el PP.