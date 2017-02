La gestora toma el mando del PSOE con el reto de "limar asperezas" entre sus facciones

La desunión entre la militancia, los personalismos y la falta de entendimiento entre la agrupación coruñesa y la Ejecutiva provincial son los problemas internos que apunta la Gestora Local del PSOE y a la vez señala como retos que debe solventar. Miembros de la gestora critican las divisiones, algunas atribuidas de forma directa a Mar Barcón, e instan a reconducir la relación con Marea tras la falta de acuerdo por el presupuesto, aunque critican al Gobierno local por imponer vetos en la negociación. El presidente provincial, Julio Sacristán, critica la "voz única" que mantendrá la gestora por la presencia de afines a Barcón

Cuando la dirección de Ferraz confirmó a mediados de enero a Florencio Cardador como presidente de la Gestora Local que tomaría el mando de la Agrupación Coruñesa del PSOE tras la dimisión de Mar Barcón, el exconcejal admitió que una de las tareas principales que debe asumir el órgano es "limar asperezas" entre las distintas familias que conviven en el partido en la ciudad y proclamaba "unión" frente a diferentes "grupos y personalismos". Miembros de la gestora elegida el lunes por la Gestora Federal corroboran la existencia de divisiones internas en el grupo municipal y choques entre las direcciones local y provincial y en el seno del socialismo en A Coruña, y sitúan este problema como uno de los retos prioritarios que debe afrontar la gestora.

La falta de orden en el grupo municipal, sin portavoz desde hace tres semanas y con bandos que se han postulado para suceder al dimitido José Manuel Dapena, la existencia de facciones en la militancia, la ausencia de consenso con la Ejecutiva provincial y la pérdida de identidad por la desconexión con el ciudadano son asignaturas que el PSOE debe corregir, apuntan Jesús Fernández, Ricardo García Mira y Javier Ramírez.

Aunque el diputado en el Congreso García Mira califica las renuncias de Barcón y Dapena como "incidencias" y añade que en el partido "nadie es imprescindible", aboga por que la unión vuelva a prevalecer entre las áreas de gestión. "Es necesario que las ejecutivas local y provincial remen en la misma dirección. Mal vamos si estos dos órganos no se entienden cuando hace falta unidad", resalta.

El exedil socialista en el mandato del PP Jesús Fernández personaliza en Mar Barcón los problemas de desunión. "La responsabilidad por el desorden es compartida, aunque Barcón, que tiene el grupo municipal dividido, es quien nos ha llevado a esta situación. Si queremos construir algo unido hace falta integración", señala.

El presidente provincial, Julio Sacristán, reiteró ayer su desacuerdo con la elección de los miembros de la gestora precisamente por tener en su opinión mayoría de afines a Barcón y no representar a todas las sensibilidades del partido. "No es de recibo que en este grupo haya una voz única, porque eso no va a superar la situación actual, que es de lo que se trata, para trabajar unidos en el futuro", comentó en la Radio Coruña.

Más abstracto en las soluciones a la crisis interna es Javier Ramírez, aspirante en las primarias del PSOE para las municipales de 2015. Reclama "incluir a todo el mundo" y "dar un giro" a la política ejecutiva. "El PSOE tiene que confiar en sí mismo, recuperar su identidad y hacer cosas con criterio. En el tránsito del poder a la pérdida del poder no se conectó con los ciudadanos y hubo movimientos patosos", cree Ramírez.

Los miembros de la Gestora Local consultados por este diario coinciden en que el PSOE local tiene que "reconducir" su relación con Marea para facilitar la aprobación del presupuesto, aunque culpan al Gobierno de Xulio Ferreiro de no facilitar el entendimiento. "Las cuentas están bloqueadas por un veto y en toda gobernanza no puede haber vetos sino acuerdos", sentencia García Mira. "El camino recorrido para aprobar el presupuesto no funciona, hay que buscar otra manera", insta Fernández.

Los 16 integrantes fueron convocados ayer por Cardador a la primera reunión de la Gestora Local en la Casa del Pueblo, con la ausencia de dos miembros por motivos ineludibles. Se trataron aspectos de orden interno y de la futura elección del portavoz municipal.