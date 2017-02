Un joven que robó en once coches en una noche evita ingresar en prisión

Un joven reconoció haber robado en 2011, cuando tenía 18 años, en once coches que estaban estacionados en la vía pública, tanto en A Coruña, en el barrio de Os Mallos, como en Culleredo. El sospechoso se declaró culpable ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña, que lo condenó, como autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, a un año y medio de prisión. El imputado no ingresará en la cárcel a condición de que no vuelva a delinquir durante dos años y que indemnice a los propietarios de los vehículos por los desperfectos que ocasionó en los coches y los efectos que sustrajo.

El procesado, que actuó acompañado por otra persona que no ha sido enjuiciada, cometió los hechos entre el 9 y el 10 de mayo de 2011. Tras forzar las puertas de los automóviles, se apoderaba de los objetos que había dentro, tales como un juego de vasos, una consola, gafas de sol, móviles, llaves, mandos de garajes, CD, bañadores, zapatillas de deporte, monedas... Algunos de los efectos fueron recuperados por los agentes que investigaron los hechos y devueltos a sus propietarios en perfecto estado. El juego de vasos que sustrajo contenía un ticket regalo, por lo que al día siguiente el condenado, acompañado por un amigo, acudió a un centro comercial y lo canjeó por otro artículo.

El representante del Ministerio público solicitaba en su escrito de calificación que el sospechoso ingresase en prisión, pero finalmente llegó a un acuerdo con la defensa antes del juicio. Así, pactaron que la pena fuese de un año y medio de cárcel y que la acusación pública solicitase a la juez la suspensión durante dos años a condición de que el acusado no vuelva a delinquir durante ese periodo de tiempo. En caso de que cometa otro delito, cumplirá los 18 meses de prisión a los que fue sentenciado por robar en once coches.