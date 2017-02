PSOE y Gobierno local, sin acuerdo tras nueva reunión

El PSOE de A Coruña no está dispuesto a incluir un compromiso por asuntos clave como el área metropolitana o las ordenanzas fiscales en el acuerdo por el presupuesto. Es el escollo actual de las negociaciones de los socialistas con el Gobierno local, que esta mañana mantuvieron un nuevo encuentro para acercar posturas. En principio, el consenso en torno a los cuatro proyectos que quedarían en manos del PSOE y los tres ediles que los llevarían no supone ningún obstáculo. Por el momento, se mantiene la convocatoria del pleno de cuestión de confianza para el sábado.

El grupo municipal de la oposición no quiere ir más allá, ante la exigencia de las bases de Marea Atlántica de que rubriquen un compromiso sobre temas que quedaron bloqueados, en parte, por su falta de apoyo. El caso más significativo, la construcción del Área Metropolitana de A Coruña, que los socialistas coruñeses no secundaron a pesar de la participación activa de sus propios compañeros de la comarca en el proyecto. Otra es la tasa de depuración, también aprobada en toda la comarca para equilibrar la situación económica de Bens. El PSOE llegó a mostrar su apoyo en el Consejo de Administración de la EDAR pero no en el pleno.

"No es que sea el único motivo pero es un elemento que se introduce y que para nosotros está claro como elemento de confianza y estabilidad en los presupuestos, en función de eso seguiremos con contactos en las siguientes horas", indicó el edil de Culturas, José Manuel Sande, presente en la negociación. El presidente de la gestora, Florencio Cardador, avanzaba ayer en La Opinión que el PSOE no estaba dispuesto a ir más allá del presupuesto porque la negociación, dijo, "no es un acuerdo de gobierno" sino para un asunto concreto.