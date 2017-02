Los recargos para anular las denuncias de la ORA irán a las arcas municipales

El Gobierno municipal llevará a pleno el lunes la modificación de la actual ordenanza de la ORA, con el objetivo de poder aplicar al fin la anulación de las denuncias en zona azul. Un informe de Intervención, de carácter consultivo, avala que las arcas municipales ingresen la recaudación de los recargos que han de pagar los ciudadanos si quieren evitar la infracción completa. El expediente pasó ayer el trámite de la comisión de Mobilidade, con el voto favorable del Ejecutivo y la abstención del resto de grupos.

La normativa municipal para poder anular las denuncias se quedó a medias en el pleno del 9 de enero. Se dio el visto bueno a las cantidades que pagarán los conductores que deseen anular sus denuncias (entre 1,5 y 6 euros dependiendo del exceso de tiempo o si hay tique o no) pero no a la nueva ordenanza de la zona ORA, con los votos en contra del PP y el PSOE, con lo que la tarifa quedó en el aire jurídicamente. Al pleno del próximo lunes se lleva una pequeña modificación que solo cambia la normativa para que se pueda aplicar el recargo.

La nueva redacción del texto indica que estas nuevas tasas "no tendrán la consideración de infracción y no provocarán el inicio de un expediente sancionador", por lo que el aviso de denuncia quedará sin efecto una vez que el dueño del automóvil actualice o ponga el tique que le corresponde. En su informe de este lunes, el interventor analiza, a petición del área de Mobilidade, "si le corresponde al Concello o al concesionario ingresar esos recargos", teniendo en cuenta que, según los términos del contrato, la concesionaria se queda con la recaudación y abona al Concello a cambio un porcentaje mensual y otro anual de dichos ingresos de explotación.

Intervención, que advierte que su decisión en esta materia no es vinculante y que debe contarse con la opinión de otros órganos como la Asesoría Jurídica, argumenta que, en principio, deben ser las arcas municipales las que reciban estos recargos, a pesar de que no tengan la condición de sanción sino de tarifa. Alega que la empresa acompañó su oferta de un informe de viabilidad económica que no incluía los ingresos adicionales por la nueva tasa aprobada y "por lo tanto su equilibrio económico está garantizado". Que la empresa ingresase ese dinero, prosigue, "alteraría el precio de licitación" y afectaría a las propuestas que hicieron otras firmas. Solo abre la puerta a que, si la empresa demuestra que la aplicación de esta nueva tarifa le genera gastos y que esta función no estaba incluida en su contrato, pueda reclamar.

El Gobierno local informó ayer de que se guiará por lo establecido en el informe del interventor y que el importe revertirá en el Concello. El Ejecutivo señala que la asesoría jurídica comparte esta opinión. Estos letrados emitieron un dictamen el 23 de enero en el que no se trata el destino de los ingresos pero se emite un informe favorable que avala que el recargo no sea considerado ni anulación ni reducción de multa, sino una tarifa.