Penada por hurtar cuatro colonias y entrar diez minutos después en la tienda para sustraer más

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña condenó a tres meses de trabajos en beneficio de la comunidad a una mujer que en 2012, cuando tenía 38 años, accedió sobre las once de la mañana a una perfumería situada en la avenida Salvador de Madariaga y sustrajo cuatro frascos de colonia, que tenían un precio de venta al público de 241 euros. La procesada regresó al establecimiento diez minutos después, cogió cuatro colonias valoradas en 208 euros y las introdujo en su bolso. En esa ocasión no consiguió su propósito porque fue perseguida por la encargada de la tienda y la vigilante de seguridad, quienes consiguieron recuperar en la calle los cuatro últimos frascos de colonia que hurtó. La sospechosa fue condenada a indemnizar a los propietarios de la perfumería con el importe de las colonias que sustrajo y no devolvió.