Setex cree que el cambio en la ordenanza de la ORA no impide que cobre los recargos

La concesionaria de la ORA, Setex-Aparki, considera que la aprobación en el pleno del próximo lunes de la modificación de la actual ordenanza de la ORA no es incompatible con su reivindicación de ingresar parte de los recargos que los vecinos paguen para anular las multas interpuestas por mal aparcamiento.

Así lo aseguró ayer el presidente de esta empresa, Jaime López de Aguilar, que eludió pronunciarse sobre el informe consultivo elaborado por el interventor municipal, en el que se inclina a favor de que sea el Concello quien ingrese la totalidad de estos recargos. "No he tenido constancia formal de este informe ni de ningún comunicado oficial del Concello sobre este asunto, por lo que no puedo aventurar qué pasos dará la empresa si el Gobierno local interpreta que solo puede cobrar él los recargos", aseguró López de Aguilar.

La normativa municipal para poder anular las denuncias se quedó a medias en el pleno del 9 de enero. Se dio el visto bueno a las cantidades que pagarán los conductores que deseen anular sus denuncias (entre 1,5 y 6 euros dependiendo del exceso de tiempo o si hay tique o no) pero no a la nueva ordenanza de la zona ORA, contra la que votaron PP y PSOE. De este modo, la tarifa quedó en el aire jurídicamente. Al pleno del próximo lunes se lleva una pequeña modificación que solo cambia la normativa para que los conductores puedan evitar ser multados a cambio de abonar un recargo.

Desde hace meses, Concello y concesionaria se enfrentan por dirimir quien debe ingresar este dinero. El Gobierno local asegura que le corresponde a él mientras que la concesionaria cree que se debe repartir entre empresa y Ayuntamiento respetando el mismo porcentaje que se aplica al resto de fondos recaudados a través del parquímetro.

Aunque reconoce que su decisión no es vinculante y que debe consultarse con otros órganos como la Asesoría Jurídica, el interventor municipal se posiciona a favor de la tesis del Ejecutivo de la Marea, a pesar de que los recargos no tengan la condición de sanción sino de tarifa. Para respaldar su postura, Intervención alega que Setex-Aparki acompañó su oferta de un informe de viabilidad económica que no incluía los ingresos adicionales por la nueva tasa aprobada y "por lo tanto su equilibrio económico está garantizado".

Que la empresa ingresase ese dinero, prosigue, "alteraría el precio de licitación" y afectaría a las propuestas que hicieron otras firmas, que podrían haber mejorado su oferta económica si conociesen estos ingresos adicionales. Solo abre la puerta a que, si la empresa demuestra que la aplicación de esta nueva tarifa le genera gastos y que esta función no estaba incluida en su contrato, pueda reclamar.

El Gobierno local informó el miércoles de que se guiará por lo establecido en el informe del interventor y asegura que la asesoría jurídica comparte esta opinión.