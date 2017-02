Un encapuchado intenta atracar una farmacia con una pistola de juguete

Un encapuchado intentó atracar el jueves sobre las cuatro de la tarde una farmacia situada en la plaza de España. El asaltante, que accedió al interior del establecimiento con la cabeza cubierta con una capucha y con una bufanda que solo le dejaba al descubierto los ojos, encañonó al farmacéutico, que en ese momento se encontraba solo, al tiempo que gritó: "¡Dame el dinero, dame el dinero!". La víctima sostiene que, en un primer momento, pensó que era una broma. "Me dieron hasta un poco ganas de reír, pensé que me estaba tomando el pelo hasta que le cayó un poco la braga y se la subió rápidamente, entonces ya me di cuenta de que no era una broma", relató. El hombre, que se enfrentó al asaltante, asegura que está "casi seguro" de que la pistola era de juguete.

El empleado le dijo que no tenía dinero, ante lo que reaccionó colándose detrás del mostrador para intentar abrir la caja registradora. El trabajador se fue hacia el fondo del local, donde volvió a "cargar el arma", según describió la víctima, quien señala que en ese momento temió que le agrediese, por lo que forcejeó con él y cogió una cubeta de los medicamentos para protegerse. "La pistola no era de verdad porque me hubiese disparado", señaló el afectado, quien destacó que el asaltante "solo quería el dinero". En el segundo intento de abrir la caja registradora, el farmacéutico aprovechó y llamó a una transeúnte que esperaba al autobús. El ladrón, ante el temor de que la mujer alertase a la policía, se dio a la fuga. La Policía Judicial de la Policía Nacional se trasladó a la farmacia para intentar localizar huellas del asaltante, que no llevaba guantes.