Garantías de seguridad hasta la reforma

Cada invierno, varios temporales azotan la costa gallega y ha llegado un momento en que las cubiertas del estadio de Riazor no resisten las sacudidas de los vendavales por su extremo deterioro, lastrado por veinte años sin reformas que no fueran parches. Los 2,59 millones de euros por los que el PP adjudicó la rehabilitación integral de las cubiertas en marzo de 2015 hablan a las claras de los desperfectos pendientes de reparación. Esa inversión se desveló insuficiente cuando tocó subirse a la grúa y comprobar el estado real del estadio. Era inviable reparar el recinto por ese precio, según Dragados. Tras un largo tira y afloja con la adjudicataria -excesivamente largo, como el viento ha demostrado-, el actual Gobierno local acordó en octubre pasado rescindir el contrato y preparar un proyecto más ambicioso y acorde con el deterioro real de las cubiertas. El problema de este cambio es que la obra de reforma no se licitará, como muy pronto, hasta otoño, cuando el Gobierno local prevé tener redactado el nuevo proyecto. Mientras, miles de aficionados seguirán acudiendo a ver al Deportivo bajo unas cubiertas que se han demostrado endebles. El Ayuntamiento, como propietario del estadio, debe adoptar con urgencia medidas que garanticen la seguridad en Riazor mientras no llega la ansiada rehabilitación.